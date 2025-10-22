Emelec sufre, pero vence a Guayaquil City y es semifinalista de la Copa Ecuador

El bombillo igualó 0-0 con Guayaquil City en los 90 minutos y desde los 12 pasos venció por 2-0.

Los jugadores de Emelec felicitan al portero Pedro Ortiz, quien fue figura en la clasificación a las semifinales de la Copa Ecuador.

Emelec dio un nuevo paso en su objetivo de quedarse con el título de la Copa Ecuador, al derrotar, por penales, a Guayaquil City y avanzar a las semifinales del torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

El bombillo igualó 0-0 con el elenco ciudadano en los 90 minutos del partido disputado en el estadio Christian Chucho Benítez, este miércoles 22 de octubre de 2025, y desde los 12 pasos venció por 2-0.

Pese a las constantes insinuaciones sobre la portería defendida por Rodrigo Perea, a los millonarios les faltó efectividad para abrir el marcador y tuvieron que esperar los penales para sellar su boleto a las semifinales.

Entre tanto, la escuadra dirigida por Pool Gavilánez planteó un esquema defensivo que le permitió proteger a su portero y luego cortar los circuitos del ataque del bombillo, liderado por Jaime Ayoví.

Definición por penales

En la tanda de penales, la paridad se mantuvo hasta que emergió la figura del portero azul Pedro Ortiz, quien atajó el último penal a Manuel Palma. Antes habían anotado para el elenco vencedor Alfonso Barco y José Francisco Cevallos Junior. Mientras que Jonathan Ordóñez estrelló el balón en el travesaño para el City.

Con este resultado, Emelec espera al rival en las semifinales, el cual saldrá del duelo que sostendrán el próximo 12 de noviembre de 2025 Liga de Quito y Deportivo Cuenca.

Guayaquil City no puedo sumar una nueva alegría en la temporada, tras el ascenso a la Serie A, y quedó eliminado de la Copa Ecuador. Miguel Canales / Expreso

