Guayaquil y Quito acogen el VI Torneo Nacional de tenis en categorías juveniles

El VI Torneo Nacional G3 se disputa desde este miércoles en Guayaquil y Quito con más de 160 jóvenes tenistas ecuatorianos

El torneo tendrá la presencia de las más destacadas promesas del tenis ecuatoriano.

Desde este miércoles 22 de octubre y hasta este domingo 25, los mejores tenistas del país en las categorías 14 y 18 años, tanto en damas como varones, compiten en el VI Torneo Nacional Grado 3 que tiene como sede el Centro Nacional de la Federación Ecuatoriana de Tenis (FET) en Guayaquil y el Club Liga de Quito, en la capital.

En la sede guayaquileña, ubicada en Lomas de Urdesa, compiten 90 tenistas (55 tenistas en 14 años y 35 en 18 años) de nueve provincias, entre ellas Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Azuay, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas y Cañar. Mientras que en el Club capitalino Liga de Quito participarán 77 deportistas más (54 en 14 años y 23 en 18), pertenecientes a otras seis provincias, entre ellas Pichincha, Chimborazo, Santo Domingo, Imbabura, Tungurahua y Guayas.

“La competencia será intensa. Ha sido una temporada de gran nivel en la que todos los competidores han dado lo mejor y la definición será crucial y muy cerrada”, dijo Mathias Vinueza, competidor.

Un torneo que buscará mostrar a lo mejor del tenis nacional juvenil

¿Cuándo se jugará el Liga de Quito vs Deportivo Cuenca, en Copa Ecuador? Leer más

De acuerdo con la Federación Ecuatoriana de este deporte (FET), tras la disputa de estos eventos las competencias seguirán con el VI Nacional G3 en las categorías 12 y 16 años (damas y varones), del 29 de octubre al 2 de noviembre en el Centro Nacional de la FET, y en el Club Buena Vista (Quito).

Te puede interesar: Goleada del Arsenal: Piero Hincapié regresó a los Gunners

El último Torneo Nacional cerrará la sumatoria de puntos en el Circuito Ecuatoriano 2025, que definirá a los 16 clasificados de las categorías 12, 14, 16 y 18 años (damas y varones) para el Campeonato Nacional Absoluto Copa FET, que se disputará en el anexo del Guayaquil Tenis Club (Samborondón) del 8 al 12 de noviembre, y en la que se definirán a los mejores tenistas de la temporada.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!