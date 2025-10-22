¿Cuándo se jugará el Liga de Quito vs Deportivo Cuenca, en Copa Ecuador?

Los dos equipos aún se mantienen con la duda, por no saber hasta el momento cuándo disputarán su partido por Copa Ecuador

Liga de Quito y Deportivo Cuenca aún no conocen la fecha en la que jugarán los cuartos de final de Copa Ecuador.

Liga de Quito y Deportivo Cuenca son dos de los equipos clasificados a los 4tos de final de la Copa Ecuador 2025, en un lado de la llave donde también se encuentran Guayaquil City y Emelec.

Los Albos y los Australes aún desconocen cuando se llevará a cabo su partido, todo por el apretado horario de los quiteños, que se encuentran en semifinales de Copa Libertadores y peleando por el cupo directo a la competición la próxima temporada, en el marco de LigaPro.

Liga de Quito se tendrá que enfrentar a Palmeiras (BRA) este jueves 23 de octubre a las 19:30 de Ecuador, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores; la vuelta será el jueves 30 de octubre, a la misma hora.

Por esta razón, Liga también tuvo que aplazar su compromiso contra Independiente del Valle por la fecha 3 del Hexagonal final de LigaPro. A los capitalinos se les viene un final de octubre apretado, y un probable inicio de noviembre con la misma tónica, porque se tendrán que acomodar a los horarios disponibles para disputar Copa Ecuador, LigaPro y Copa Libertadores (en caso de clasificar a la final, que se jugará el 29 de noviembre).

Liga de Quito ya tuvo problemas con el calendario en el 2011

Liga de Quito perdió la final de la Copa Sudamericana 2011 contra a U. de Chile. Cortesía

En el año 2011, Liga Deportiva Universitaria de Quito se enfrentó a la Universidad de Chile en la final de la Copa Sudamericana. En ese momento, Liga de Quito también debía disputar los dos partidos por el repechaje a Copa Libertadores 2012, contra El Nacional.

Las finales de Copa Sudamericana estaban pactadas para el 8 (ida) y 14 (vuelta) de diciembre del 2011. Por lo tanto, se esperaría de parte de la FEF, que el horario de los partidos para la fase de repechaje se jueguen en un horario como para los Albos, pero no fue así.

Los partidos de repechaje contra El Nacional se establecieron para el 11 (ida) y 19 (vuelta) de diciembre. Esto le daría pocos días de descanso a los Albos, los cuales reclamaron pero no tuvieron una respuesta positiva de la FEF. El Rey de Copas tendría que jugar 4 partidos en el transcurso de 12 días.

El resultado no fue sorpresivo, ya que ante el cansancio y el poco tiempo de descanso, Liga perdió la final de la Copa Sudamericana con un global de 4-0, y también se quedaría sin la oportunidad de clasificar a Copa Libertadores 2012, al perder 2-3 en el global.

