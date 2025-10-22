Emelec vs. Guayaquil City: hora, alineaciones y el partido en vivo

Guayaquil late al ritmo de la Copa Ecuador 2025. Este miércoles 22 de octubre, desde las 18:00, el estadio Chucho Benítez será el escenario donde el corazón eléctrico y el alma celeste se enfrenten en una batalla con sabor a orgullo y esperanza: Emelec vs. Guayaquil City, por los cuartos de final.

RELACIONADAS Sigue EN VIVO Real Madrid vs Juventus por la Champions League hoy 22 de octubre





En el cuadro azul, las tensiones internas pesan más que los rivales. Los jugadores no se concentraron, la deuda salarial rompió la calma y el camerino respira frustración. A eso se suma la salida de Elkin Muñoz, mediocampista de 20 años formado en casa, quien dejó el club en medio del proceso de reestructuración que busca levantar a un Emelec golpeado.

Alineaciones de Guayaquil City vs. Emelec

Christian Castro y Emelec: la polémica por bailar con la bandera azul en concierto Leer más

Emelec en problemas

Pero el fútbol, siempre impredecible, da segundas oportunidades. Para ambos equipos, esta llave significa algo más que un paso a semifinales: es la ruta hacia la Copa Libertadores 2026, el boleto que puede cambiar el futuro deportivo y económico del ganador.

En la otra orilla, Guayaquil City llega con ilusión y con un protagonista que promete emociones fuertes: Miller “Killer” Bolaños. El ídolo azul regresa al Chucho Benítez, pero esta vez con la camiseta celeste. El destino lo pone frente al club que alguna vez lo idolatró. Será una noche de sentimientos cruzados: entre aplausos de nostalgia y silbidos de traición, la historia volverá a escribirse.

Las entradas tienen los siguientes valores —General Este $10, Tribuna Oeste $15— y la transmisión EN VIVO estará disponible en expreso.ec. El fútbol regresa al norte de Guayaquil con su magia intacta: pasiones que se enfrentan, sueños que se juegan, y una ciudad que vuelve a vivir la Copa Ecuador.

SIGA EN VIVO: Guayaquil City vs. Emelec Copa Ecuador (desde las 18:00)

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!