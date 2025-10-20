De la crisis al protagonismo: ¿El renacer de Emelec bajo Guillermo Duró?

Expertos coinciden en que el DT argentino ha potenciado al Bombillo. Puntos en la altura fortalecen el sueño copero

Emelec no brilla por su juego ni domina con facilidad a sus rivales, pero desde la llegada de Guillermo Duró al banquillo, hace tres meses, el equipo ha mostrado un compromiso constante cada fin de semana para asegurar su pase a la Copa Sudamericana 2026.

El empate sin goles frente a Aucas, el domingo 19 de octubre, significó un punto valioso en Chillogallo (Quito), que permitió al Bombillo mantener el segundo lugar del Hexagonal 2 de la LigaPro.

Desde su llegada a finales de julio de 2025, Duró ha logrado transformar la mentalidad del plantel, que pasó de coquetear con la zona de descenso a competir por un lugar en torneos internacionales.

Fernando León disputa un balón con el atacante Bruno Miranda. GUSTAVO GUAMAN

Rendimiento sólido dentro y fuera de casa

El buen momento bajo la dirección de Duró se refleja tanto en el estadio Capwell como en la altura. En cuatro compromisos fuera del llano, Emelec suma tres victorias y un empate en la LigaPro.

Obtener puntos en estas condiciones resulta clave, considerando que Deportivo Cuenca, Macará, Aucas y El Nacional juegan en la Sierra, mientras que solo Delfín, de Manta, tiene su localía en la Costa.

El exvolante eléctrico Marcos Mondaini, cuatro veces campeón nacional con Emelec, valoró el trabajo del técnico argentino: “Tomó un equipo complicado y, con un plantel reducido, ha logrado mucho. Competir así no es fácil y destaco la labor de Duró, porque maneja jugadores con rendimientos individuales bajos”, afirmó en La Radio Redonda.

Por su parte, el exdelantero Alejandro Kenig destacó la solidez mostrada frente a Aucas: “Me alegra ver a Emelec desenvolverse bien como visitante ante un rival siempre difícil en su cancha. Es un equipo que juega de tú a tú, busca el resultado y genera oportunidades para marcar”, señaló.

Romario Caicedo reafirma el compromiso del grupo

🔵“EL GRUPO ESTÁ FUERTE HASTA CONSEGUIR EL OBJETIVO”🔵



Romario Caicedo jugador de @CSEmelec en rueda de prensa post partido.



🎥 @rpalaciossuarez pic.twitter.com/oYRUhmQ7mo — JC Radio Sports (@JCRadioSports_) October 19, 2025

Estas opiniones coinciden con las del lateral Romario Caicedo, quien tras el empate en Quito expresó:

“Hemos trabajado una idea y la llevamos a la práctica. No renegamos del estilo que nos ha impuesto el cuerpo técnico. Vamos a seguir respondiendo para cumplir el objetivo: clasificar a un torneo internacional”.

Emelec pone la mira en la Copa Ecuador

El equipo azul cambia rápidamente de enfoque, pues el miércoles 22 de octubre, a las 18:00, visitará a Guayaquil City por los cuartos de final de la Copa Ecuador.

Duró destacó la calidad del rival: un equipo “bien armado, que ascendió con un plus extra”, y anticipó que deberán “afrontar el partido a fondo, en un mata a mata”.

Se espera un duelo intenso entre equipos guayaquileños en el estadio Christian Benítez Betancourt, del parque Samanes.

