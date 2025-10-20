Independiente del Valle ya sabe cuándo recibirá el título de LigaPro 2025

Independiente del Valle sigue marcando el paso en el hexagonal final 2025 y ya parece tener la corona a su alcance. Tras apenas dos fechas, los Rayados no muestran fisuras. Nadie logra frenar su ritmo ni discutir su autoridad.

En el estadio Nueve de Mayo, Orense intentó un milagro con la mira puesta en la Libertadores, pero la realidad fue otra. Independiente se impuso 2-1 gracias a un gol en propia puerta de Nixon Molina y a la precisión de Claudio Spinelli. Agustín Herrera descontó para los locales, pero la diferencia era evidente.

Así van en la tabla de posiciones de LigaPro 2025

La tremenda campaña

Aquiles Álvarez se sube al octágono con las academias de artes marciales mixtas Leer más

La campaña de Independiente en 2025 es arrolladora: 70 puntos acumulados y 15 de ventaja sobre Liga de Quito, que sigue segunda con 55 tras vencer 3-0 a Barcelona. Los números no mienten: el título podría definirse antes de lo esperado.

Javier Rabanal ha construido un equipo sólido sobre cuatro fundamentos: juego ofensivo y dinámico, amplio margen de puntos que brinda tranquilidad, racha de cinco meses sin perder y un plantel que sabe sostener la presión.

Los rayados obtuvieron una victoria clave en la visita a Orense. API

Jorge Guzmán confirma que Emelec pagará 480.000 dólares por el caso Leandro Vega Leer más

Si mantienen esta consistencia, la definición del campeonato podría llegar entre la quinta y sexta fecha del hexagonal. La próxima cita será ante Universidad Católica el 9 de noviembre, seguida del duelo contra Orense el 23 de noviembre. Sangolquí se prepara para celebrar: la ventaja es clara, la motivación alta y la ilusión, intacta.

Primero Copa Sudamericana

Este martes 21 de octubre del 2025, Independiente del Valle enfrentará a Atlético Mineiro en Chillo Jijón por la ida de la Copa Sudamericana, a las 19:30.

La LigaPro espera, pues el choque con Liga de Quito fue aplazado. La vuelta se jugará el 28 de octubre en Brasil. Carlos Betancur, árbitro colombiano de 43 años, será el juez principal; su único precedente con IDV fue el 1-1 ante Bragantino en 2021, por la misma competición.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!