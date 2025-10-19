Emelec empata con Aucas: así queda la tabla de posiciones del segundo hexagonal

Emelec perdió la oportunidad de asumir el liderato del segundo hexagonal al igualar sin goles en la visita a Aucas

Por la segunda fecha del segundo hexagonal de la LigaPro 2025, Emelec visitó el domingo 19 de octubre a Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, con la oportunidad de asumir el liderato del grupo si conseguía una victoria en Quito.

Con este objetivo, el técnico Luis Guillermo Duró presentó un equipo con vocación ofensiva con Elkin Muñoz, Juan Pablo Ruiz, Maicon Solís y Jaime Ayoví en labores de ataque busca de superar a la zaga del Papá.

Pero la idea del estratega del Bombillo dio efecto a medias. El cuadro eléctrico se mostró ordenado y dominó en algunos pasajes del partido, pero la falta de puntería de sus jugadores ofensivos hizo que se quede sin premio.

No tuvo mayores problemas para contener las acciones de ataque de Aucas, que en el estreno del técnico Juan Pablo Buch tuvo la iniciativa de tratar de llegar al arco de Pedro Ortiz, y tuvo las más claras acciones de anotar en el segundo tiempo.

Un tanto de Ángelo Mina fue anulado por posición adelantada, y un ingreso de Brian Montenegro al área azul no tuvo efecto en el marcador por la misma situación. Para tratar de recuperar el control del balón, Duró dio ingreso a los peruanos Cristian Cueva y Alfonso Barco.

En el Papá, la variantes de Jonny Uchuari y Bruno Miranda le ayudaron a tener mayor peso en el ataque y aprovechando el desgaste de los eléctricos buscaron hasta el final el gol del triunfo que nunca llegó.

Así quedó la tabla de posiciones

