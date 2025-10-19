Barcelona SC proyecta $ 4,1 millones por la Libertadores 2026 y desata críticas

El Ídolo incluyó dinero en su presupuesto por clasificar al torneo sin tener el cupo asegurado. Socios temen golpe económico

Que Barcelona SC haya contemplado en su presupuesto 2026 ingresos por 4’100.000 dólares por una eventual clasificación a la Copa Libertadores de ese año, sin tener aún asegurado el boleto al torneo de la Conmebol, mantiene en zozobra a los socios del club.

Durante la Asamblea Ordinaria realizada el sábado 18 de octubre en el estadio Monumental, la directiva presidida por Antonio Álvarez informó a los más de 45 socios presentes los valores que se destinarán para la próxima temporada.

EXPRESO tuvo acceso a la proforma presupuestaria en la que se detallan ingresos totales por 27’854.032 dólares. Al restar los 27’749.033 dólares en egresos, el balance dejaría un superávit (ganancia) de 105.000 dólares.

"Estamos cerca de quedarnos fuera de la Libertadores"

El socio José Jorgge Bejarano, quien estuvo presente en la asamblea, advirtió que el bajo rendimiento competitivo del Ídolo reducen las posibilidades de clasificar a la Libertadores.

“Como viene la proyección deportiva de Barcelona en los últimos partidos (cayó goleado ante Independiente del Valle y Liga de Quito por 3-0), estamos muy cerca de no entrar ni a Libertadores, lo cual sería catastrófico en lo económico y deportivo”, aseguró.

Jorgge también dijo que los premios económicos de la Conmebol no ingresan íntegramente al club: “Más allá del valor de los premios económicos en torneos Conmebol, es que el hincha piensa que esos valores le ingresa en su totalidad a Barcelona y no es así. Un importante porcentaje se queda con los jugadores. Esto, en una institución ahogada económicamente es inverosímil (inconcebible)”, acotó.

En la misma línea opinó el socio José Macías, quien cuestionó la planificación financiera del club. “No se puede contar con un dinero que va a ingresar por un objetivo que aún no se lo consigue. Es un acto de irresponsabilidad. De la forma que estamos jugando se lo ve imposible”.

Por su parte, Andrés Mendoza fue tajante al señalar que “los jugadores son responsables de la debacle torera en el año centenario” y que “no tienen el nivel para competir internacionalmente”. “Es una locura de la dirigencia. No puedes proyectarte a algo cuando ni siquiera tienes claro el presente”, puntualizó.

En zona de repechaje, no de grupos

Actualmente, Barcelona SC se ubica tercero en el hexagonal final de la LigaPro, posición que da acceso a la segunda fase previa de la Libertadores. Es decir, ni siquiera tiene asegurado el pase a la fase de grupos, en la que la Conmebol paga 3’000.000 de dólares, monto contemplado por el club en su presupuesto.

Además, el cuadro amarillo es acechado por Universidad Católica y Libertad, equipos que se encuentran en zona de Copa Sudamericana y que tenían previsto disputar su compromiso del hexagonal final.

