Rescalvo bajo presión: Barcelona SC lucha por mantener el cupo a la Libertadores 2026

El español volvió a justificar otra goleada en contra del Ídolo. Insiste que se “compitió” ante Liga. Números lo desmienten

Ismael Rescalvo gesticula desde el banquillo de suplentes en el estadio Rodrigo Paz Delgado, durante el partido que Barcelona SC perdió 3-0 ante Liga de Quito.

Ismael Rescalvo ofrece cada fin de semana un discurso lleno de justificaciones que le impiden al entrenador español reconocer el mal rendimiento de Barcelona SC.

Su arranque en el hexagonal final de la LigaPro ha sido un desastre: encajó sendas goleadas ante Independiente del Valle y Liga de Quito, ambas por 3-0. Estos resultados no solo agravaron el terrible año centenario del Ídolo, sino que también le costaron el segundo puesto del hexagonal, que otorga el acceso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Tras el golpe recibido en Casa Blanca, el viernes 17 de octubre, Rescalvo aseguró que el “equipo compitió” y que la expulsión de Aníbal Chalá condicionó el desarrollo de un duelo al que calificó como “parejo”.

“Hemos tenido un partido que, hasta el primer gol que desnivela el juego, era parejo. En ese gol, Miguel (Parrales) estaba fuera del terreno de juego”, manifestó el entrenador.

Jugadores de Barcelona salen con caras largas después de la goleada recibida en Casa Blanca. GUSTAVO GUAMAN

Agregó que, en la segunda parte, Barcelona SC tuvo “dos opciones evidentes para empatar” y que, tras la roja directa de Chalá al minuto 61, “encajamos el segundo gol”. “Es una jugada que te hace mucho daño: te quedas con 10 jugadores y luego te marcan”, lamentó.

Números desmienten a Rescalvo

Sorprendió que Rescalvo afirmara que fue un cotejo de “estadísticas y datos parejos”, algo que contrasta con la realidad.

Según la aplicación 365Scores, Barcelona SC superó a Liga en posesión de balón (52 % a 48 %). Sin embargo, el Ídolo estuvo muy lejos en otros apartados: remates al arco (0/2), tiros de esquina (3/7) y ataques totales (39/55) en comparación con los albos.

“Si solo te fijas el resultado ves una diferencia, pero lo del campo no fue así. El equipo compitió”, remarcó.

Luego de 15 partidos en LigaPro, Rescalvo registra 6 victorias, 4 empates y 5 derrotas, con un promedio del 48,9 % de efectividad. Es decir, no ha ganado ni siquiera la mitad de los puntos disputados con el club más popular del Ecuador.

Peligra cupo a la Copa Libertadores 2026

El rostro de los jugadores del Barcelona SC refleja su malestar tras perder 3-0 ante Liga de Quito. GUSTAVO GUAMAN

De mantenerse la irregularidad, Barcelona SC podría quedarse afuera de la Copa Libertadores 2026. Actualmente suma 54 puntos y ocupa la tercera casilla, la última que da un boleto al torneo continental.

Sus inmediatos perseguidores son Universidad Católica (50) y Libertad (49), quienes disputarán el domingo 19 de octubre su compromiso por la fecha 2 del hexagonal final. Una victoria del Trencito Azul dejaría a Barcelona a un punto de la cuarta casilla, que da acceso a la Copa Sudamericana.

