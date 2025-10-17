Expreso
Ecuador
Ecuador empató 1-1 ante México en la última fecha FIFA.EFE

Ranking FIFA oficial: ¿Ecuador en Bombo 2 rumbo al sorteo del Mundial 2026?

Ranking FIFA: Ecuador avanza y se mantiene en la pelea mundialista

La madrugada del viernes 17 de octubre del 2025, la FIFA hizo público su nuevo ranking y Ecuador volvió a dar un paso firme en su camino al Mundial 2026. La Tricolor sumó dos puntos y alcanzó los 1590, ubicándose en el puesto 23 del mundo. 

Este avance le permite soñar con ingresar al Bombo 2 del sorteo mundialista, una zona reservada para selecciones de alto nivel.

El ranking oficial muestra un panorama alentador para el combinado dirigido por Sebastián Beccacece, que ha encontrado solidez en su esquema y una generación con hambre de gloria. 

Selección Ecuador
Yaimar Medina (c), de Ecuador reacciona, durante un partido amistoso entre la selección de México y Ecuador, en el Estadio Akron, en Guadalajara.Francisco Guasco

Fuente oficial de FIFA

cabo verde al mundial sd

Mundial 2026: Clasificados y los cupos que aún faltan definir por confederación

Leer más

Sin embargo, los números aún no son definitivos: la Fecha FIFA de noviembre será clave, pues Ecuador enfrentará a Canadá y Nueva Zelanda, dos partidos que podrían sellar su ingreso definitivo entre los mejores 20 del planeta.

El entusiasmo entre los hinchas es evidente. En redes sociales se multiplican los mensajes que sueñan con ver a la Tri acompañando a potencias como Croacia, Marruecos, Uruguay o Colombia en el segundo bombo. De momento, el equipo nacional se ubica apenas por detrás de Corea del Sur (1594) y por encima de Austria (1587), por lo que una buena cosecha de puntos en noviembre podría cambiar el panorama.

Los pesos pesados del Grupo 1

El Bombo 1 ya tiene nombres pesados como Argentina, Francia, España, Inglaterra, Portugal y Brasil, además de los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Ser parte del Bombo 2 no solo representa prestigio, sino también una ventaja estratégica para evitar a los gigantes del fútbol mundial en la fase de grupos.

Amistoso Internaciona (15325968)
Sebastián Beccacece gesticuló desde la banca de suplentes de Ecuador ante México.Francisco Guasco

La ilusión está viva. Ecuador depende de sí mismo para dar el salto. Noviembre será decisivo para confirmar si la Tri se instala definitivamente entre las potencias del planeta fútbol.

