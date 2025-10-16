Expreso
Jefferson Montero Ecuador selección
Jefferson Montero cuando vestía la camiseta del Birmingham de Inglaterra.Archivo

Jefferson Montero arremete contra Beccacece: "Es hora de dar el golpe"

“Es hora de algo más grande”: Jefferson Montero lanza dardos a Beccacece

El doble empate de Ecuador en la fecha FIFA de octubre del 2025 —ante Estados Unidos (1-1) y México (1-1)— dejó un sabor amargo y un ambiente cargado de críticas contra el entrenador Sebastián Beccacece. 

Desde exjugadores, técnicos y hasta los propios hinchas, todos apuntaron sus dardos al argentino. Pero quien no se guardó nada fue Jefferson Montero, exfigura de la Tricolor, quien habló sin filtros desde Inglaterra, donde actualmente reside.

Amistoso Internaciona (15325968)
Sebastián Beccacece gesticuló desde la banca de suplentes de Ecuador ante México.Francisco Guasco

Montero habló de dar un golpe sobre la meza

“¿Hasta cuándo con el mismo discurso? Ya nos enseñó Dusan, el Bolillo, etc. Alfaro hizo algo tan maravilloso que desde la FEF le fallaron”, lanzó Montero, recordando a los antiguos procesos técnicos del combinado nacional. 

Sin embargo, la parte más dura llegó al final: “Ya es hora de dar un golpe en la mesa y poner al mando a alguien que sepa dirigir este barco tan valioso que tenemos. Basta de conformismo. Es hora de apuntar a algo más grande”, sentenció “Turbina”, con evidente molestia.

Montero ya había sido crítico en semanas pasadas, pidiendo que Ecuador tenga un entrenador de jerarquía internacional, incluso mencionando nombres como José Mourinho. Su postura refleja el creciente descontento que existe en torno al proceso de Beccacece, quien aún no logra convencer  por rendimiento.

Ecuador
Ecuador empató 1-1 ante México en la última fecha FIFA.EFE

La Selección Ecuatoriana cerrará su año con dos amistosos más: el 13 de noviembre ante Canadá en Toronto, y el 18 frente a Nueva Zelanda en Nueva Jersey. Posteriormente, el 5 de diciembre en Las Vegas, se conocerán los grupos y las sedes donde Ecuador jugará en el Mundial 2026.

¿Qué dijo Beccacece?

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, analizó el empate 1-1 frente a México en el estadio Akron de Guadalajara. “En el segundo tiempo impusimos condiciones, nos animamos a jugar y rematamos al arco”, señaló el técnico, destacando el cambio de actitud del equipo. 

Las críticas por la falta de claridad ofensiva no se hicieron esperar, pero Beccacece defendió a sus dirigidos. “Mis sensaciones son valiosas desde la actitud del grupo. Buscaremos mejorar el volumen de ataque”, afirmó.

Además, valoró el esfuerzo de una plantilla joven: “Salvo Pacho, ninguno juega en las cinco grandes ligas y lo han hecho muy bien”.

