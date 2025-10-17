Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro 2025 tras Liga de Quito vs Barcelona SC

Barcelona SC cayó en su visita a Liga de Quito por la fecha 2 del hexagonal final de la LigaPro 2025

Barcelona SC perdió en la visita a Liga de Quito.

Barcelona SC sufrió un duro revés en su lucha por el título de la LigaPro 2025, tras caer 3-0 ante Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en duelo por la fecha 2 del hexagonal final del campeonato ecuatoriano.

Con este resultado, el Ídolo del Astillero pierde terreno en el grupo y se complica en la pelea por alcanzar al líder Independiente del Valle.

Carlos Gruezo abrió el marcador en el Rodrigo Paz Delgado

El primer gol del compromiso lo anotó Carlos Gruezo al minuto 18, luego de aprovechar una habilitación de cabeza por parte de José Quintero.

El mediocampista albo definió con frialdad frente al arquero Ignacio de Arruabarrena, dándole a Liga de Quito tres puntos clave en su objetivo de mantenerse en la pelea.

Bryan Ramírez sentenció el triunfo para los Albos

Mientras tanto, Bryan Ramírez marcó el segundo al minuto 64 del compromiso, tras definir en solitario un centro bajo de Carlos Gruezo. Y Quintero el tercero al 69 con un remate de larga distancia.

Barcelona SC cae al tercer lugar

Con esta derrota, Barcelona SC se quedó con 54 puntos y descendió al tercer lugar de la tabla del hexagonal final. Por su parte, Liga de Quito escaló al segundo puesto del grupo, tras acumular 55 unidades.

Independiente del Valle sigue firme en la cima del hexagonal

El gran beneficiado de la jornada fue Independiente del Valle, que se consolidó en la cima con 70 puntos, tras imponerse 2-1 a Orense en condición de visitante.

El conjunto Rayado mostró su jerarquía en el estadio 9 de Mayo, donde logró una importante victoria gracias a un autogol de Nixon Molina y un espectacular tanto de Claudio Spinelli.

El marcador se abrió al minuto 59, cuando Darwin Guagua lanzó un centro al área y, en su intento por despejar, Molina envió el balón al fondo de su propia portería.

Más tarde, al 78’, Spinelli amplió la ventaja con una volea de gran factura tras eludir a un defensor con un sombrerito.

Aunque Orense descontó al 81' con un penal ejecutado por Agustín Herrera, el esfuerzo no fue suficiente y los machaleños terminaron cayendo ante un Independiente del Valle que sigue firme en la cima del campeonato.

Así quedó la tabla del hexagonal final

Los resultados de la fecha 2 del hexagonal final

