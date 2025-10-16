Estos son los futbolistas que más dinero ganarán en temporada 2025-2026, según Forbes

Cristiano Ronaldo encabeza nuevamente la lista Forbes de los futbolistas con mayores ingresos para la temporada 2025-2026

Cristiano Ronaldo es el futbolista que más dinero ganará en la temporada 2025-26.

La prestigiosa revista Forbes ha publicado su esperada lista de los 10 futbolistas que más dinero ganarán durante la temporada 2025-2026, y una vez más el portugués Cristiano Ronaldo encabeza el ranking mundial.

Cristiano Ronaldo, líder absoluto del ranking Forbes 2025

Con ingresos estimados en 239 millones de euros, el delantero portugués de Al-Nassr, de Arabia Saudí, sigue marcando diferencias tanto dentro como fuera del campo.

Ronaldo, quien lidera esta lista desde 2019, se mantiene en la cima gracias a su millonario contrato con el club saudí, vigente hasta 2027, además de sus lucrativos acuerdos publicitarios.

Cristiano Ronaldo es la estrella de Al-Nassr. CORTESÍA.

En total, suma más del doble que el segundo en la lista, el argentino Lionel Messi, quien percibirá 111 millones de euros, repartidos entre sus ingresos deportivos con Inter Miami (51 millones) y sus patrocinios (60 millones).

Lionel Messi es la figura de Inter Miami. Archivo

Benzema y la influencia saudí en el top 3

El tercer lugar lo ocupa otro jugador de la Saudi Pro League, el francés Karim Benzema, con 89 millones de euros, seguido por su compatriota Kylian Mbappé, el primer jugador de un club europeo en aparecer, con 81 millones, de los cuales 60 provienen de su salario y 21 de patrocinios.

El top 5 lo completa el noruego Erling Haaland del Manchester City, con 68 millones. Le siguen el brasileño Vinicius Jr (Real Madrid) con 51 millones, el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) con 47, y el senegalés Sadio Mané, también del Al Nassr, con 46 millones.

Lamine Yamal: la revelación juvenil que entra al top 10

Una de las grandes novedades del ranking de Forbes es la entrada del joven español Lamine Yamal, de apenas 18 años, quien aparece en la décima posición con 37 millones de euros (28 por su salario con FC Barcelona y 8,5 en patrocinios).

Lamine Yamal es el más joven en el top-10 de Forbes. EFE

Lo acompaña en el noveno puesto el inglés Jude Bellingham (Real Madrid), también con 37 millones. En conjunto, los 10 futbolistas mejor pagados ganarán 808 millones de euros esta temporada, una cifra impresionante.

El top-10 de Forbes

Cristiano Ronaldo / Al-Nassr / €239 millones al año

Lionel Messi / Inter Miami / €111 millones

Karim Benzema / Al-Ittihad / €89 millones

Kylian Mbappé / PSG / €81 millones

Erling Haaland / Manchester City / €68 millones

Vinícius Jr. / Real Madrid / €51 millones

Mohamed Salah / Al-Ittihad / €47 millones

Sadio Mané / Al-Nassr / €46 millones

Jude Bellingham / Real Madrid / €38 millones

Lamine Yamal / Barcelona / €37 millones

