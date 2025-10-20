Expreso
Aquiles Álvarez en la presentación de las Academias de artes marciales mixtas en Guayaquil
Aquiles Álvarez en la presentación de las Academias de artes marciales mixtas en Guayaquil

Aquiles Álvarez se sube al octágono con las academias de artes marciales mixtas

Aquiles Álvarez y los hermanos Luna Martinetti apuestan por el deporte de las artes marciales

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez presentó el proyecto de las Escuelas Municipales Gratuitas de Artes Marciales Mixtas (MMA), una iniciativa que se implementará desde 2026.

El plan contempla la apertura de tres academias en su primer año, con la proyección de expandirse hasta cubrir toda la ciudad. “Guayaquil es su casa. Este proyecto no solo representa un auspicio para la carrera de Adrián y Andrés Luna Martinetti sino también el inicio de algo grande: academias de MMA para todos”, afirmó Álvarez durante el acto.

Carlos Morán, director de deportes, el alcalde Aquiles Álvarez junto a Adrián y Andrés Luna Martinetti.
Carlos Morán, director de deportes, el alcalde Aquiles Álvarez junto a Adrián y Andrés Luna Martinetti.

Todo va gratis para los nuevos de la luchas libres mixtas

El programa, gratuito y de acceso abierto, busca formar atletas integrales y ciudadanos responsables, fomentando valores como autocontrol y disciplina, al mismo tiempo que impulsa el talento local hacia competencias nacionales e internacionales.

El alcalde reconoció la trayectoria de los hermanos Adrián y Andrés Luna Martinetti, íconos del MMA ecuatoriano. Adrián, cuya última pelea en la Dana White’s Contender Series fue considerada una de las mejores en la historia del torneo, obtuvo un contrato en la UFC, convirtiéndose en motivo de orgullo nacional.

Motivar a los niños es lo más importante. Sé que hay muchas distracciones, pero el deporte puede cambiar vidas”, señaló Luna.

Con esta iniciativa, Guayaquil —designada Capital Americana del Deporte 2026— reafirma su compromiso con la juventud, la inclusión y el desarrollo deportivo. Las nuevas academias serán espacios gratuitos.

