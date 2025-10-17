Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Brayan Angulo se recupera tras ataque armado antes del entrenamiento.
Brayan Angulo se recupera tras ataque armado antes del entrenamiento.Cortesía

Brayan Angulo: esto se sabe sobre la salud del futbolista de Liga de Portoviejo

Brayan Angulo sigue hospitalizado tras atentado en Portoviejo

Brayan Angulo, futbolista de Liga de Portoviejo, continúa hospitalizado en una clínica de la capital manabita después de haber sido víctima de un ataque armado el jueves 16 de octubre de 2025. 

RELACIONADAS

El hecho ocurrió cuando el jugador se dirigía a los entrenamientos del club. Según allegados, Angulo se encuentra estable y fuera de peligro, aunque permanecerá bajo observación médica por precaución.

Bryan Angulo
Angulo se disponía a ingresar al estadio Reales Tamarindos cuando fue sorprendido por un individuo que abrió fuego en su contra.Alejandro Giler

Rechazan las amenazas a los jugadores

Juan Riquelme Angulo

Juan Riquelme Angulo, entre los 60 mejores juveniles del mundo, según The Guardian

Leer más

El incidente provocó preocupación en el entorno del equipo y del fútbol nacional. Pese a la conmoción, Liga de Portoviejo cumplió su compromiso por el torneo nacional de ascenso frente a Búhos ULVR, en el estadio Alejandro Ponce Noboa, al sur de Guayaquil. El partido finalizó 1-1 y los jugadores dedicaron la clasificación a octavos de final a su compañero herido.

RELACIONADAS

Horas antes, la dirigencia del club emitió un comunicado oficial denunciando amenazas contra varios de sus futbolistas. “Lamentablemente, el jugador Brayan Angulo Tenorio ha sufrido un atentado contra su vida. Su estado es estable gracias a la atención médica oportuna. Rechazamos todo acto que busque intimidar o generar miedo”, expresó la presidenta Mónica Zamora Hernández.

futbolista Brian “El Cuco” Angulo
Ataque armado: El futbolista Brian “El Cuco” Angulo fue atacado a tirosCortesía

Liga de Portoviejo pidió además la intervención de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de las autoridades de seguridad para garantizar la integridad del plantel. En Portoviejo, la noticia ha generado indignación y muestras de apoyo hacia el jugador.

RELACIONADAS

El caso de Angulo reabre el debate sobre la seguridad en el deporte ecuatoriano, un ámbito que no debería estar expuesto a la violencia. Su recuperación avanza, pero el fútbol manabita sigue en vilo, esperando justicia y paz en los estadios.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Paro sigue: Se mantienen cierres viales y en Quito se resuelve apelación de detenidos

  2. RJ Luis Jr. no jugará en la NBA: los Boston Celtics decidieron no firmarle contrato

  3. Estados Unidos ya no está entre los pasaportes más poderosos del mundo

  4. Análisis de la rivalidad histórica entre Liga de Quito y Barcelona SC

  5. Brayan Angulo: esto se sabe sobre la salud del futbolista de Liga de Portoviejo

LO MÁS VISTO

  1. Capturan a dos presuntos autores del atentado contra Bryan Angulo en Portoviejo

  2. Mujer de Torenza: cómo nació la leyenda del país inexistente

  3. El primer Porsche Cayenne en la historia de la isla Trinitaria

  4. ‘Torenza’: el país que nunca existió y la viajera del tiempo que engañó a internet

  5. Liga de Quito vs Barcelona SC: la inteligencia artificial ya eligió al ganador

Te recomendamos