Liga de Quito vs. Barcelona SC hoy: cómo ver en vivo el partido del hexagonal

Liga de Quito y Barcelona SC se enfrentan en el Rodrigo Paz Delgado por el segundo puesto del hexagonal final de la LigaPro

Liga de Quito ha derrotado a Barcelona SC en los dos partidos disputados en 2025.

Liga de Quito y Barcelona SC se enfrentarán este viernes 17 de octubre, desde las 20:15 (hora de Ecuador), en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la segunda fecha del hexagonal final de la LigaPro 2025. El duelo definirá quién se queda con el segundo lugar, que da cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Te puede interesar: Ecuador escala al bombo 2 del Mundial 2026 tras empates con Estados Unidos y México

Liga de Quito quiere adueñarse de esa posición con una victoria ante los amarillos, aunque tiene también en mente el duelo del jueves 23 de octubre ante Palmeiras, por las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

El capitán José “Choclo” Quintero aseguró que el equipo está concentrado en el torneo local. “Estamos mentalizados en el partido. Sabemos que estamos un poco distantes de Independiente del Valle, pero a Barcelona lo tenemos cerca. Nos hemos mentalizado en ir partido a partido”, afirmó.

Liga Quito vs Barcelona: cierres viales y vías alternas este 17 de octubre Leer más

El lateral añadió que “trataremos de hacer respetar nuestra casa y ponernos por delante de ellos, que es lo que tenemos más cerca. Después nos centraremos en la Libertadores, que es otro de nuestros grandes objetivos”.

Por su parte, el delantero Michael Estrada, figura en el ataque albo, calificó el compromiso como un clásico. “Es un clásico y los clásicos se ganan. Esperamos conseguir la victoria para darle a la hinchada una alegría, porque siempre está apoyando”, señaló.

En tanto, Barcelona SC busca dar el golpe en Casa Blanca para consolidarse en el segundo lugar y mantener vivas sus aspiraciones de pelear el título con Independiente del Valle. El Ídolo no podrá contar con el uruguayo Octavio Rivero, expulsado en el duelo anterior ante los rayados del Valle.

Miguel Parrales comandará el ataque del Ídolo ante los albos. GUSTAVO GUAMÁN / EXTRA

El técnico Ismael Rescalvo explicó que su objetivo es asegurar el cupo directo a la Libertadores 2026 y seguir en la lucha por el campeonato. “Nuestra meta es mantenernos en la parte alta y recortar distancia con el líder. El grupo está enfocado en eso”, expresó el entrenador español.

Info clave del partido

Fecha: Viernes 17 de octubre

Hora: 20:15 (de Ecuador)

Estadio: Rodrigo Paz Delgado (Quito)

Transmisión: Zapping y El Canal del Fútbol

Sigue en directo Liga de Quito vs. Barcelona SC

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!