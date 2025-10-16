Liga Quito vs Barcelona: cierres viales y vías alternas este 17 de octubre

Cierres viales por Liga Quito vs Barcelona SC: Estas son las rutas alternas en Quito

Un total de 90 agentes civiles de tránsito (ACT), de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), estarán a cargo de gestionar los cierres viales y vías alternas.

Este viernes 17 de octubre, los aficionados del fútbol ecuatoriano vivirán un encuentro esperado en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en el norte de Quito. Liga Deportiva Universitaria de Quito recibirá a Barcelona Sporting Club por la Liga Pro Ecuabet, a partir de las 20h15.

Le invitamos a que lea: Clausuran centro de rehabilitación clandestino disfrazado de jardín infantil en Quito

Seguridad vial: 90 agentes de tránsito desplegados

Para garantizar la movilidad y seguridad durante el partido, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegará un total de 90 agentes civiles de tránsito (ACT). Su labor incluirá el control del mal estacionamiento, orientación a conductores y supervisión de cierres viales en las inmediaciones del estadio.

RELACIONADAS Cierre temporal de paradas del Trolebús en Quito por daño en línea eléctrica

Cierres viales primarios y secundarios

Los cierres primarios iniciarán desde las 15h00 en:

Cacica Quilago, desde John F. Kennedy hasta Av. Diego Vásquez de Cepeda

Hermensz Van Rinsn Rembrandt, desde Vicente Van Gogh hasta Juana Terrazas

Los cierres secundarios comenzarán desde las 18h15 en:

John F. Kennedy con Ramón Chiriboga, Cacica Quilago, Gustavo Lemus, La Esperanza, Pablo Picasso y Leonardo Da Vinci

Av. De la Prensa con Gustavo Lemus y Pablo Picasso

Gustavo Lemus con David Ledesma

La Esperanza con Camilo Guachamín y Hermensz Van Rinsn Rembrandt

Hermensz Van Rinsn Rembrandt con Vincent Van Gogh

Juana Terrazas con Tomasa Mideros y Vincent Van Gogh

Diego Vásquez de Cepeda con Cacica Quilago

RELACIONADAS Universidad Central se ofrece como centro de mediación de manifestantes y Gobierno

Vías alternas para evitar congestión

Los conductores pueden tomar vías alternas para desplazarse durante el partido:

Av. De la Prensa

Av. Diego Vásquez de Cepeda

Ramón Chiriboga

Pablo Picasso

Gustavo Lemus

Tomasa Mideros

Av. Mariscal Sucre

Camilo Guachamín

RELACIONADAS Comerciantes del Centro Histórico de Quito enfrentan pérdidas por cierres y protestas

Se recomienda a los ciudadanos planificar su movilidad y evitar estacionar en zonas prohibidas para garantizar un tránsito seguro y fluido durante el encuentro entre Liga de Quito y Barcelona SC.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.