Liga Quito vs Barcelona: cierres viales y vías alternas este 17 de octubre
Cierres viales por Liga Quito vs Barcelona SC: Estas son las rutas alternas en Quito
Este viernes 17 de octubre, los aficionados del fútbol ecuatoriano vivirán un encuentro esperado en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en el norte de Quito. Liga Deportiva Universitaria de Quito recibirá a Barcelona Sporting Club por la Liga Pro Ecuabet, a partir de las 20h15.
Seguridad vial: 90 agentes de tránsito desplegados
Para garantizar la movilidad y seguridad durante el partido, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegará un total de 90 agentes civiles de tránsito (ACT). Su labor incluirá el control del mal estacionamiento, orientación a conductores y supervisión de cierres viales en las inmediaciones del estadio.
Cierres viales primarios y secundarios
Los cierres primarios iniciarán desde las 15h00 en:
- Cacica Quilago, desde John F. Kennedy hasta Av. Diego Vásquez de Cepeda
- Hermensz Van Rinsn Rembrandt, desde Vicente Van Gogh hasta Juana Terrazas
- Los cierres secundarios comenzarán desde las 18h15 en:
- John F. Kennedy con Ramón Chiriboga, Cacica Quilago, Gustavo Lemus, La Esperanza, Pablo Picasso y Leonardo Da Vinci
- Av. De la Prensa con Gustavo Lemus y Pablo Picasso
- Gustavo Lemus con David Ledesma
- La Esperanza con Camilo Guachamín y Hermensz Van Rinsn Rembrandt
- Hermensz Van Rinsn Rembrandt con Vincent Van Gogh
- Juana Terrazas con Tomasa Mideros y Vincent Van Gogh
- Diego Vásquez de Cepeda con Cacica Quilago
Vías alternas para evitar congestión
Los conductores pueden tomar vías alternas para desplazarse durante el partido:
- Av. De la Prensa
- Av. Diego Vásquez de Cepeda
- Ramón Chiriboga
- Pablo Picasso
- Gustavo Lemus
- Tomasa Mideros
- Av. Mariscal Sucre
- Camilo Guachamín
Se recomienda a los ciudadanos planificar su movilidad y evitar estacionar en zonas prohibidas para garantizar un tránsito seguro y fluido durante el encuentro entre Liga de Quito y Barcelona SC.