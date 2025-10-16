Cierre temporal de paradas del Trolebús en Quito por daño en línea eléctrica

Dos paradas del Trolebús están cerradas por daño que ocasionó un camión en una línea aérea

Referencia. Las paradas Mariana de Jesús y Cuero y Caicedo permanecen cerradas por trabajos técnicos tras el incidente.

Desde la mañana de este jueves, 16 de octubre de 2025, los usuarios del sistema Trolebús de Quito deben considerar modificaciones temporales en el servicio.

Un mal giro ocasionó daños en la infraestructura

Las paradas Mariana de Jesús y Cuero y Caicedo, en sentido norte-sur, permanecen cerradas temporalmente debido a un incidente vial que afectó la infraestructura eléctrica del sistema.

Según informó la Empresa de Pasajeros de Quito, el cierre se debe a que un vehículo de carga pesada realizó un giro en U en el sector de la avenida Orellana, lo que provocó el desprendimiento de la línea aérea de contacto (catenaria) que abastece de energía a las unidades del Trolebús.

Ante el percance, equipos técnicos de la empresa pública municipal trabajan desde primeras horas del día para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

La entidad pidió comprensión y precaución a los pasajeros que se movilizan por este corredor, mientras se ejecutan las reparaciones necesarias.

Procedimiento legal

📰📻📺 #PasajerosEnMedios | Cierre temporal de las paradas Mariana de Jesús y Cuero y Caicedo del Trolebús.



Con movilidad para todas y todos, #QuitoRenace 💙❤️https://t.co/ToHexCNgL4 — Empresa de Pasajeros Quito (@PasajerosQuito) October 16, 2025

Además, la unidad jurídica de la Empresa de Pasajeros anunció que presentará una denuncia contra el responsable del daño al sistema de transporte público. Mientras que, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) acudió al sitio y inició el procedimiento legal correspondiente para determinar responsabilidades y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

