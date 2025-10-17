Análisis de la rivalidad histórica entre Liga de Quito y Barcelona SC

Un partido que poco a poco fue tomando relevancia en el fútbol ecuatoriano, y que para algunos, ya es considerado clásico

Liga de Quito y Barcelona se enfrentarán dos veces más en el hexagonal final de la LigaPro2025.

Liga Deportiva Universitaria de Quito y Barcelona Sporting Club, dos de los equipos más importantes del país, jugaran el viernes 17 de octubre del 2025 por la fecha 2 del Hexagonal Final de LigaPro. El partido entre Albos y Toreros se ha convertido en algo más que un encuentro entre equipos grandes, se ha transformado en una rivalidad que año a año va tomando fuerza, impulsada por los hinchas y por algunos dirigentes y ex dirigentes de los dos clubes.

Pese a que los dos ya rezagaron sus aspiraciones al título de LigaPro, aún buscaran ubicarse lo más alto posible en la tabla para hacerse dueños de los cupos a Copa Libertadores, ya que solo queda disponible un cupo directo a fase de grupos y uno más a fase 2 de la competición.

En total, han jugado 236 partidos oficiales, contando todas las competiciones, donde Liga de Quito ganó 83, empató 64 veces y perdió contra Barcelona en 88 ocasiones. Solo en el Rodrigo Paz Delgado Ldu tiene una marcada superioridad ante los amarillos, ya que se han jugado 57 veces en ese reducto, donde Liga de Quito superó a Barcelona en 36 ocasiones, empataron 20 veces y los guayaquileños solo han logrado ganar en 1 ocasión en Ponciano.

La victoria de los canarios fue el 15 de abril de 2023, 0-1, con autogol de Jose Angulo luego de un córner cobrado por 'Titi' Ortiz. Ahí se acabó un invicto que Ldu había mantenido por más de 26 años, pero que no deja de sorprender, ya que aún hay una abismal diferencia en el historial del local.

Partidos más recordados entre Liga de Quito y Barcelona Sporting Club: Final LigaPro 2020

Barcelona se fue a la tanda de penales ante Liga y le ganó la final de la LigaPro 2020 cortesía

Sin duda, uno de los partidos más importantes entre los dos y de la historia del fútbol ecuatoriano como tal. La recordada final de LigaPro 2020 fue un hito en la historia del deporte nacional, ya que un Barcelona que jamás había logrado ganarle a LDU en su reducto, pudo dar la vuelta olímpica de visitante.

En la ida, los Toreros empataron a 1 con los Albos, lo que dejó la llave abierta para la vuelta, que se jugó el 23 de diciembre del 2020. Pese a las insistencias de Liga por conseguir el gol, el marcador no se movió de un empate, lo que llevó el partido a los penales, los cuales hicieron héroe a Javier Burrai y consagraron a Bsc campeón nacional por 16va ocasión.

Final Supercopa Ecuador 2021

Liga derrotó a Bsc en la final de la Supercopa Ecuador 2021. Cortesía

Una final no tan recordada, pero fue una definición de un título oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En este partido, Barcelona no se molestó en poner una plantilla mixta, aunque sabía que podía sumar un título más a su palmares.

Fue un partido olvidable para algunos, pero no deja de ser una final, la cual los Albos ganaron por la mínima, con autogol de Bryan Caicedo a los 3 minutos del encuentro. Ese gol sentenció un marcador que posiblemente los hinchas amarillos ya hayan olvidado. Fue el segundo título de Supercopa para Liga, porque ya le habían ganado en la edición 2019 al Delfín de Manta en el Chucho Benítez de Guayaquil.

Final del invicto en el Rodrigo Paz Delgado

Christian Ortiz cobró el córner que terminó en autogol de Jose Angulo. Gustavo Guamán

Barcelona se enfrentó a Liga de Quito en Casa Blanca el 15 de abril del 2023. En ese partido, los amarillos eliminaron al fantasma del invicto del Rodrigo Paz, ganándole a Ldu por la mínima, gracias a un autogol de Jose Angulo, luego de un tiro de esquina cobrado por Christian Ortiz a los 47' del primer tiempo.

El Rey de Copas insistió e insistió para buscar el empate que le permita mantener su invicto. El partido se tuvo que paralizar casi al final, ya que los hinchas albos empezaron a hacer desmanes en el estadio, tratando de paralizar el partido. Javier Burrai fue de nuevo figura en Quito, sacando varias pelotas de gol en el epilogo del encuentro y manteniendo su arco en 0 para que su equipo pueda conseguir su ansiada victoria luego de 26 años.

Remontada polémica a Barcelona en el año 2002

Byron Moreno se llevó el protagonismo del partido jugado en 2002 Archivo

El partido se jugó el 8 de septiembre de 2002, en el Rodrigo Paz Delgado, y fue dirigido por un polémico Byron Moreno, que ya venía con un historial polémico luego del Mundial Corea-Japón 2002.

En este partido, Barcelona iba ganando por 2-3 hasta los 90' reglamentarios, hasta que al arbitro Byron Moreno se le ocurrió agregar 12 minutos al partido, lo que enloqueció a los jugadores amarillos que entraron en un estado de desconcentración. Eso le permitió a los locales remontar el encuentro y ganarlo por 4-3.

¿Cuándo y donde ver el Liga de Quito vs Barcelona s.c.?

El partido se jugará el viernes 17 de octubre a las 20:15 hora Ecuador, en el Rodrigo Paz Delgado. El compromiso será trasmitido por Zapping Sports y El Canal Del Fútbol.

