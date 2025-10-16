Mundial Sub-17 Femenino EN VIVO: fechas, horarios y canal de TV para ver a Ecuador

Ecuador Sub-17 femenino debuta en el Mundial de Marruecos 2025 ante Estados Unidos

Ecuador está listo para el debut ante Estados Unidos el 17 de octubre del 2025.

La selección femenina Sub-17 de Ecuador, dirigida por Víctor Idrobo, afronta el Mundial de Marruecos 2025 con la meta de competir al máximo nivel. El equipo integra el Grupo C junto a Estados Unidos, Noruega y China, tres rivales de gran trayectoria en el fútbol femenino juvenil, por lo que varios analistas lo consideran el “grupo de la muerte”.

Antes del debut, Ecuador disputó dos amistosos de preparación: perdió 2-0 ante Corea del Sur y empató 1-1 con Camerún, encuentros que sirvieron para ajustar detalles tácticos y fortalecer el funcionamiento colectivo.

Ecuador está en el Grupo C del Mundial sub 17. Cortesía FEF

El debut es ante Estados Unidos

El debut será el sábado 18 de octubre a las 14:00 (hora de Ecuador) ante Estados Unidos, una potencia mundial. Luego, el martes 21 de octubre enfrentará a Noruega, y cerrará la fase de grupos el viernes 24 de octubre a las 08:00 frente a China. Todos los partidos podrán verse en Teleamazonas, además de las señales de DSports y DGO.

Pese a la dificultad, el plantel ecuatoriano transmite optimismo. “Nos hemos preparado para competir de igual a igual. Las chicas tienen hambre, garra y una identidad clara”, declaró Idrobo.

Idrobo un entrenador que debuta como DT en un Mundial

Víctor Idrobo es el entrenador de la selección femenina Ecuador Sub-17. Cortesía FEF

El cuerpo técnico confía en el talento y la velocidad de una generación que quiere marcar época.

Ecuador llega con una mezcla de juventud y carácter. Varias jugadoras destacaron en la Copa América Sub-17 y fueron claves para lograr la clasificación. Ahora, el objetivo es dar un paso más: superar la fase de grupos y dejar huella en Marruecos.

El país volverá a vivir la emoción de ver a sus nuevas estrellas defender la camiseta tricolor en una Copa del Mundo. Con la fe intacta y el orgullo nacional a flor de piel, Ecuador Sub-17 femenino está lista para soñar.

