Orense vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver en vivo el partido de LigaPro

Independiente del Valle busca dar otro paso al título de LigaPro 2025 en la visita a Orense, que sueña con Copa Libertadores

Independiente de Valle ganó los dos partidos que disputó ante Orense en la fase inicial de la LigaPro 2025.

Independiente del Valle, sólido líder del primer hexagonal final, visita este viernes 17 de octubre, desde las 18:00 (de Ecuador) a Orense, en el estadio 9 de Mayo de Machala, por la segunda fecha de la etapa de definición del campeón de la LigaPro 2025.

Te invitamos a leer: Ecuador escala al bombo 2 del Mundial 2026 tras empates con Estados Unidos y México

Los rayados van por un triunfo que les permita acercarse más al título del campeonato ecuatoriano. Con este objetivo, el técnico Javier Rabanal indicó que contará con su goleador, el delantero argentino Claudio Spinelli, quien se recuperó de un problema muscular.

“Vamos a valorarlo (a Spinelli). Vamos a llevarlo a Machala, podrá tener minutos, ya sea de entrada o desde un cambio. Venía con una fatiga muy localizada en una zona muscular de riesgo, por lo que le estuvimos dando descanso”, detalló el estratega español.

Jorge Guzmán confirma que Emelec pagará 480.000 dólares por el caso Leandro Vega Leer más

Rabanal también aprovechó para hablar sobre el pedido de sanción que realizó Barcelona por unas declaraciones del timonel europeo sobre el desempeño del arbitraje y la presión de ciertos medios de comunicación, de las que los amarillos se sintieron aludidos.

“En ningún momento hablé de ningún club, solo me referí a la presión que ejerce la profesión del arbitraje debido a los medios de comunicación. No quiero generar polémica ni con los medios, ni con clubes, ni con árbitros. Pido disculpas si ofendí a algún club”, dijo.

Orense, por su parte, buscará su primer victoria en el hexagonal final tras caer en la primera fecha ante Libertad, en Loja.

El entrenador Raúl Antuña comentó que “nos vamos a encontrar con el mejor equipo del torneo. Sabemos que mantienen una identidad, una idea de juego, pero nosotros apelaremos a nuestras fortalezas para luchar por un triunfo en casa, este plantel sabe cómo competir, tiene hambre de gloria”.

Orense se estrenó en el hexagonal final con una derrota ante Libertad, en Loja. API

Los datos claves del partido

Fecha: Viernes 17 de octubre

Hora: 18:00 (de Ecuador)

Estadio: 9 de Mayo de Machala

Transmite: Teleamazonas, Zapping y El Canal del Fútbol

Sigue en vivo Orense vs. Independiente del Valle

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!