PSG vs Estrasburgo: Dónde ver, hora y detalles del juego de Pacho y Paéz | Ligue 1

PSG y Estrasburgo se enfrentan este viernes 17 de octubre en un duelo clave por el liderato de la Ligue 1 2025-26

París Saint-Germain (PSG) enfrentará a Estrasburgo este viernes 17 de octubre de 2025, en un atractivo duelo correspondiente a la fecha 8 de la Ligue 1 de Francia 2025-26.

El compromiso se disputará en el estadio Parque de los Príncipes, desde las 13:45 (horario de Ecuador).

Ecuatorianos en Francia: Willian Pacho y Kendry Páez no serían titulares

El encuentro tendrá un sabor especial para los ecuatorianos, ya que Willian Pacho y Kendry Páez, seleccionados de Ecuador, militan en ambos equipos.

Kendry Páez ya registra un gol con Estrasburgo. EFE

Sin embargo, ninguno de los dos jugadores sería titular, debido a su reciente participación con la selección ecuatoriana en el amistoso frente a México, disputado el pasado martes 14 de octubre, que terminó con empate 1-1.

Así llega el PSG: líder de la Ligue 1 con 16 puntos

El PSG, actual líder del campeonato francés con 16 puntos, buscará mantener su buen momento y defender el primer lugar en la tabla de posiciones.

El equipo parisino ha mostrado una sólida campaña en este inicio de temporada, y espera seguir sumando en casa, a pesar de posibles rotaciones tras la fecha FIFA.

Estrasburgo va por el liderato: tercer lugar con 15 unidades

Por su parte, Estrasburgo llega en gran forma y se posiciona en el tercer lugar con 15 unidades, solo un punto por debajo del líder.

Un triunfo en París podría catapultar al equipo de Kendry Páez a lo más alto del torneo, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo por la cima.

Dónde ver EN VIVO PSG vs Estrasburgo en Ecuador

Para los fanáticos ecuatorianos, el partido será transmitido EN VIVO por ESPN y la plataforma digital Disney+, permitiendo seguir de cerca el rendimiento de los jugadores nacionales en el fútbol europeo.

