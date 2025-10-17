Expreso
Willian Pacho
Willian Pacho es figura en PSG.EFE

PSG vs Estrasburgo: Dónde ver, hora y detalles del juego de Pacho y Paéz | Ligue 1

PSG y Estrasburgo se enfrentan este viernes 17 de octubre en un duelo clave por el liderato de la Ligue 1 2025-26

París Saint-Germain (PSG) enfrentará a Estrasburgo este viernes 17 de octubre de 2025, en un atractivo duelo correspondiente a la fecha 8 de la Ligue 1 de Francia 2025-26.  

El compromiso se disputará en el estadio Parque de los Príncipes, desde las 13:45 (horario de Ecuador).

Ecuatorianos en Francia: Willian Pacho y Kendry Páez no serían titulares

El encuentro tendrá un sabor especial para los ecuatorianos, ya que Willian Pacho y Kendry Páez, seleccionados de Ecuador, militan en ambos equipos.  

Kendry Páez
Kendry Páez ya registra un gol con Estrasburgo.EFE

Sin embargo, ninguno de los dos jugadores sería titular, debido a su reciente participación con la selección ecuatoriana en el amistoso frente a México, disputado el pasado martes 14 de octubre, que terminó con empate 1-1.

Así llega el PSG: líder de la Ligue 1 con 16 puntos

El PSG, actual líder del campeonato francés con 16 puntos, buscará mantener su buen momento y defender el primer lugar en la tabla de posiciones.  

El equipo parisino ha mostrado una sólida campaña en este inicio de temporada, y espera seguir sumando en casa, a pesar de posibles rotaciones tras la fecha FIFA.

Estrasburgo va por el liderato: tercer lugar con 15 unidades

Por su parte, Estrasburgo llega en gran forma y se posiciona en el tercer lugar con 15 unidades, solo un punto por debajo del líder.  

Un triunfo en París podría catapultar al equipo de Kendry Páez a lo más alto del torneo, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo por la cima.

Las alineaciones confirmadas de PSG y Estasburgo

Dónde ver EN VIVO PSG vs Estrasburgo en Ecuador

Para los fanáticos ecuatorianos, el partido será transmitido EN VIVO por ESPN y la plataforma digital Disney+, permitiendo seguir de cerca el rendimiento de los jugadores nacionales en el fútbol europeo.

