Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Agenda deportiva DirecTV

Este miércoles podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este viernes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.CANVA

Directv: Agenda deportiva para el viernes 17 de octubre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 17 de octubre

Para este viernes 17 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
viernes 17 13:50 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 9 Real Oviedo vs. Espanyol ESPN 2 622 1622
viernes 17 13:45 hs. FÚTBOL Ligue 1 - Fecha 8 PSG vs. Estrasburgo ESPN 621 1621
viernes 17 12:30 hs. BÁSQUET Euroliga - Fase   Regular Monaco vs. Valencia DSPORTS 2 612 1612
viernes 17 19:00 hs. BÁSQUET WNBA - Final - Juego   7 (De ser necesario) Las Vegas Aces vs. Phoenix Mercury ESPN 2 622 1622
viernes 17 12:25 hs. AUTOMOVILISMO Fórmula 1 - Gran   Premio de Estados Unidos Prácticas 1 ESPN 2 622 1622
viernes 17 16:25 hs. AUTOMOVILISMO Fórmula 1 - Gran   Premio de Estados Unidos Clasificación Sprint ESPN 2 622 1622
viernes 17 22:30 hs. MOTOCICLISMO MotoGP - Grand Prix   de Australia Sprint Race ESPN 2 622 1622
viernes 17 07:30 hs. MMA ONE Championship ONE Friday Fight 129 DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 17 15:00 hs. PADEL Pro Padel League -   Finales Día 2 DSPORTS 619 1619
viernes 17 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
viernes 17 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
viernes 17 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 17 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
viernes 17 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
viernes 17 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 17 18:30 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS 2 612 1612
viernes 17 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
viernes 17 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
viernes 17 21:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ángeles del Infierno: ¿evitan la política pese a las letras de sus canciones?

  2. Adiós cucarachas: descubre la fruta que hará que desaparezcan de tu casa

  3. ¿Qué significa no querer recibir visitas en casa? Esto explica la psicología

  4. Pacientes con enfermedades raras exigen al Gobierno restituir $1.200 millones a salud

  5. Vuelve Piero Hincapié en Arsenal: la decisión de Arteta antes del duelo con Fulham

LO MÁS VISTO

  1. Capturan a dos presuntos autores del atentado contra Bryan Angulo en Portoviejo

  2. Mujer de Torenza: cómo nació la leyenda del país inexistente

  3. El primer Porsche Cayenne en la historia de la isla Trinitaria

  4. Liga de Quito vs Barcelona SC: la inteligencia artificial ya eligió al ganador

  5. El caso Torenza y las teorías sobre la posibilidad de viajar en el tiempo

Te recomendamos