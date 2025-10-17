Directv: Agenda deportiva para el viernes 17 de octubre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 17 de octubre
Para este viernes 17 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|viernes 17
|✓
|13:50 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 9
|Real Oviedo
|vs.
|Espanyol
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 17
|✓
|13:45 hs.
|FÚTBOL
|Ligue 1 - Fecha 8
|PSG
|vs.
|Estrasburgo
|ESPN
|621
|1621
|viernes 17
|✓
|12:30 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Fase Regular
|Monaco
|vs.
|Valencia
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 17
|✓
|19:00 hs.
|BÁSQUET
|WNBA - Final - Juego 7 (De ser necesario)
|Las Vegas Aces
|vs.
|Phoenix Mercury
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 17
|✓
|12:25 hs.
|AUTOMOVILISMO
|Fórmula 1 - Gran Premio de Estados Unidos
|Prácticas 1
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 17
|✓
|16:25 hs.
|AUTOMOVILISMO
|Fórmula 1 - Gran Premio de Estados Unidos
|Clasificación Sprint
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 17
|✓
|22:30 hs.
|MOTOCICLISMO
|MotoGP - Grand Prix de Australia
|Sprint Race
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 17
|✓
|07:30 hs.
|MMA
|ONE Championship
|ONE Friday Fight 129
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 17
|✓
|15:00 hs.
|PADEL
|Pro Padel League - Finales
|Día 2
|DSPORTS
|619
|1619
|viernes 17
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 17
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 17
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 17
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 17
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 17
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 17
|✓
|18:30 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 17
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 17
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 17
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610