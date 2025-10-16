Liga de Quito vs. Barcelona: Un 'clásico' que esta vez perdió atractivo

Para Luis Bolaños, los cotejos entre estos históricos rivales son intensos, pero ha perdido fuerza al no pelear por el título

El exfutbolista Luis Bolaños vivió estos duelos con ambas camisetas; sin embargo, tiene más cariño por la de Liga de Quito.

Liga de Quito y Barcelona se enfrentarán este viernes 17 de octubre de 2025, desde las 20:15, en el estadio Rodrigo Paz, en un partido entre equipos que luchan por el segundo lugar del hexagonal final que da cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.

Lea también: Liga Quito vs Barcelona: cierres viales y vías alternas este 17 de octubre

Para el exfutbolista y actual entrenador Luis Bolaños, que militó en albos y amarillos, el encuentro de esta noche ha perdido un poco de fuerza al no tener a los clubes peleando por el título nacional.

Liga de Quito y Barcelona se encuentran a 10 y 13 puntos, respectivamente, del Independiente del Valle, líder del torneo.

Jorge Guzmán confirma que Emelec pagará 480.000 dólares por el caso Leandro Vega Leer más

“El atractivo no será el mismo, ni tampoco será tan picante como los de antes porque Independiente les ha sacado mucho puntaje”, señaló el Chucho en entrevista con EXPRESO.

Añadió que “no lo veo tan interesante como hubiese sido que los dos equipos lleguen con opciones de arrebatarle el primer lugar a Independiente o que con un triunfo consigan el título nacional”.

Sin embargo, Bolaños también destacó la rivalidad histórica entre albos y amarillos y que inició del 5 de noviembre de 1960, fecha en la que se disputó el primer encuentro, con victoria 4-0 del Ídolo en el estadio Modelo de Guayaquil.

“Para mí estos partidos son clásicos, todos quieren ganarlos, nadie quiere perderse estos encuentros y eso le da otro matiz al partido”, reveló el Chucho, quien jugó siete temporadas con los universitarios, y una con los toreros (2010). La más gloriosa con los blancos fue la de 2008, cuando se consagró campeón de la Libertadores de América.

Corona que los amarillos no han logrado conseguir, al perder dos finales (1990 y 1998) y que ha acrecentado el antagonismo entre dos de los clubes más destacados del país.

Recuerdos del Chucho

Con ambas casacas, Bolaños fue parte de los duelos entre los azucenas y los toreros. “Esos cotejos se viven intensamente porque nadie da una pelota por perdida, todo futbolista sueña con jugarlos y los hinchas contagian esas ganas de no perder ante un clásico rival”, contó.

El también exseleccionado tricolor, quien militó en clubes de Ecuador, México, Brasil y Argentina, guarda grandes recuerdos de dos partidos, cada uno con distinta camiseta.

“Con Liga recuerdo uno que ganamos en el último minuto y en esa misma circunstancia se me pasa por la mente un empate que conseguimos con Barcelona en Quito. Han sido experiencias muy lindas”, relató.

Michael Estrada (i) comandará el ataque de los albos. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Histórica rivalidad

Albos y amarillos disputarán su partido número 230, de los cuales, Barcelona ha ganado en 86 ocasiones, mientras que Liga de Quito lo ha hecho 80 veces. También se registran 63 empates en estos enfrentamientos.

Bolaños anhela que la U sume una nueva victoria. “Esperamos que Liga se quede con los tres puntos y pueda seguir peleando por lugares estelares como lo ha hecho últimamente”, enfatizó.

El exvolante también señaló que este partido llega marcado para los universitarios por la semifinal de ida de la Libertadores, que se desarrollará el jueves ante Palmeiras de Brasil, en Casa Blanca.

“Esperamos que ganen a Barcelona y esto sea un plus para enfrentar a los brasileños en una instancia importante. El partido va a estar complicado, pero no es difícil, porque si Liga está en su día le puede marcar cuatro o cinco goles a cualquiera rival y llevar una buena ventaja a la revancha”, aseguró.

El exfutbolista (d) entrena a niños y jóvenes en su escuela ubicada en el norte de Quito. CORTESÍA

Escuela Chucho Bolaños

Tras el retiro, el exfutbolista Luis El Chucho Bolaños decidió abrir su academia de fútbol en el sector de Calderón. La misma funciona desde hace cuatro años y trabaja con niños y adolescentes de entre 7 y 17 años.

“Cuando puedo, yo mismo los entreno, con mi experiencia de casi 20 años de carrera. Al momento trabajo con 25 jugadores y todos tienen buenas condiciones y esperamos seguir sacando muchos cracks”, sostuvo el exjugador.

Para Bolaños es fundamental dotar de fundamentos a los jóvenes, porque “antes no teníamos estas oportunidades de que nos enseñen las bases del juego; en cambio, ahora sí tienen con este tipo de academias”, resaltó.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.