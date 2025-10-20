¿Qué sigue para el Chito Vera tras su tercera derrota seguida?

“Gané y los jueces me robaron”. Esa frase de Marlon “Chito” Vera se convirtió en el eco de todo Ecuador. La pronunció tras perder por decisión dividida ante Aiemann Zahabi, en la categoría de peso gallo de la UFC. La derrota fue un golpe duro: es la tercera vez que el manabita sufre una controversia arbitral en su carrera.

El UFC Fight Night 262, celebrado en el Rogers Arena de Vancouver, no fue una noche para celebrar. Vera, frustrado, arrojó al suelo la lata que sostenía en la mano, un gesto que mostró su enojo y decepción. Los aficionados sintieron cada emoción, cada golpe invisible que dejó la decisión de los jueces.

Chito Vera (d) tuvo una intensa y pareja pelea con Aiemann Zahabi (i) en el UFC Vancouver, que fue a favor del local por decisión dividida de parte de los jueces. cortesía

Lo que se viene es una dura realidad

La realidad es dura: con esta derrota, Marlon podría salir del top 10 en la próxima actualización del ranking UFC. Sus últimos cuatro combates han dejado solo una victoria: en agosto de 2023 derrotó a Pedro Munhoz, en un combate que parecía devolverle confianza. Con Zahabi, suma su tercera caída consecutiva, algo inédito en su carrera.

Hasta ahora, Chito Vera solo había perdido un máximo de dos combates seguidos, como en 2017, cuando cayó ante Brian Kelleher y Jhon Lineker. Esta nueva racha obliga a hacer una pausa, analizar errores y replantear estrategias.

El manabita enfrenta un reto doble: en el octágono y en su mente. Recuperar la confianza y ajustar su estilo serán claves para mantenerse competitivo en la UFC. Más allá del marcador, Marlon Vera sigue siendo un guerrero ecuatoriano que inspira, lucha y emociona. Ecuador lo respalda, porque en cada combate, Chito demuestra por qué es uno de los grandes del peso gallo.

Marlon 'Chito' Vera, peleador ecuatoriano de la UFC Franklin Jacome

Amor de esposa

Marlon 'Chito' Vera vive uno de los momentos más difíciles de su carrera. Tras el combate su esposa, María Paulina Escobar, le dedicó un emotivo mensaje en Instagram: "Siempre voy a creer en ti y confiar en los planes de Dios".

