Chito Vera podría quedar fuera del top 10 tras nueva derrota en la UFC

El tricolor sumó su tercera caída consecutiva y le espera un tiempo para reflexionar y apuntar a regresar más fuerte a la UFC

Chito Vera tuvo una intensa y pareja pelea con Aiemann Zahabi en el UFC Vancouver, que fue a favor del local por decisión dividida de parte de los jueces.

Tras más de un año fuera de competencia, Marlon ‘Chito’ Vera regresó a la acción el sábado ante el canadiense Aiemann Zahabi, en la cartelera de UFC Vancouver, pero no de la forma que esperaba. Luego de tres asaltos, el ecuatoriano se quedó corto en las tarjetas una vez más y cayó por decisión dividida.

Previo al combate del sábado 18 de octubre, el manabita manifestó que el tiempo de inactividad le había permitido reinventarse como peleador, haciendo ajustes en dos de sus principales deficiencias: empezar lento en el primer asalto y no combinar su ‘striking’ con lucha y grappling, aspectos en los que aseguró haber trabajado mucho.

Un inicio agresivo y prometedor de Chito Vera

Efectivamente, Chito comenzó el combate tomando la iniciativa y presionando desde los primeros segundos. Controló el centro del octágono y fue a la ‘caza’ de su rival, que retrocedía para evitar el poder de noqueo del ecuatoriano. Sin embargo, los golpes más efectivos los acertó el peleador local.

Chito Vera sumó su tercera derrota consecutiva. Captura de video

Durante el segundo asalto, el oriundo de Chone continuó la presión. Con su boxeo y patadas dominó los primeros tres minutos e incluso logró un ‘knockdown’ tras conectar un gancho de derecha.

Oportunidad perdida y reacción del canadiense

A pesar de haber lastimado a Zahabi, Vera dudó unos segundos en lanzarse hacia su rival y no logró finalizar el combate. El canadiense se recuperó y en los últimos minutos del round hizo retroceder al ecuatoriano.

Durante los primeros diez minutos, Chito mostró mejoras respecto a sus combates anteriores, aunque no intentó ningún derribo para cambiar la dinámica de la pelea. “Estamos en Canadá, acuérdate que la pelea está cerrada y él es local”, le advirtió entre asaltos su entrenador Jason Parrillo.

Aunque el combate parecía estar empatado, Chito mantuvo su estrategia en el tercer asalto, pero Zahabi aumentó su volumen de golpeo. Al sonar la campana final, ambos levantaron los brazos en señal de victoria, y las tarjetas de los jueces reflejaron la paridad del duelo.

Finalmente, Aiemann Zahabi se llevó la victoria por decisión dividida, un resultado que dejó inconforme al ecuatoriano, quien abandonó el octágono entre reclamos y señaló después: “Gané y los jueces me robaron”.

Hoy gané y los jueces me robaron — C H🖕🏽T O🇪🇨V E R A (@chitoveraUFC) October 19, 2025

Tercera derrota consecutiva y futuro incierto en UFC

Esta es la tercera derrota consecutiva para el tricolor, la racha negativa más larga desde su llegada a UFC. Con la próxima actualización del ranking, el ecuatoriano podría descender varios puestos en la división de peso gallo (135 libras), quedando fuera del top 10 en el que se ha mantenido los últimos años.

El camino de Chito Vera en la compañía más grande de MMA del mundo ha estado marcado por grandes victorias y duras derrotas. Ahora, con 32 años, deberá evaluar su preparación, corregir errores y evolucionar como peleador para regresar en 2026 con un triunfo que lo devuelva a la élite.

