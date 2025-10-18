Chito Vera cae por decisión dividida ante Aieman Zahabi

El peleador ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera fue derrotado y se complica en la división de peso gallo de UFC

Noche amarga para las artes marciales mixtas de Ecuador. El peleador tricolor, Marlon 'Chito' Vera, volvió a caer, la noche de este sábado 18 de octubre en su regreso a la acción en UFC, luego de más de un año. El resultado del combate fue victoria por decisión dividida para su rival, el canadiense Aiemann Zahabi.

Chito arrancó imponiendo presión en el primer asalto, sin embargo, los mejores golpes los acertó el peleador local. En el segundo asalto, el tricolor tuvo la oportunidad de finalizar el combate, tras conseguir un 'knockdown' al encajar una gancho derecho que hizo retroceder a Zahabi. A pesar de haberlo lastimado, no pudo finalizar el combate.

En el tercer y último asalto, Aiemann Zahabi se sintió más cómodo y con sus combinaciones de boxeo alcanzó en varias ocasiones al ecuatoriano, quien respondió con patadas y mantuvo la distancia con el jab. Sin embargo, la balanza se inclinó para el local, quien acertó la mayor cantidad de golpes significativos.

¿Qué pasará ahora con Chito Vera?

Chito Vera atraviesa el momento más complicado de su carrera. De sus últimos cuatro combates solo ganó uno, en agosto de 2023, ante el estadounidense Pedro Munhoz. Con el resultado negativo de este 18 de octubre ante Zahabi, el oriundo de Chone acumula su tercer derrota consecutiva, y posiblemente, con la actualización de los rankings, salga del top 10 de la división.

Antes de este combate, el ecuatoriano nunca había perdido más de dos veces seguidas. En 2017, cayó ante Brian Kelleger, y el brasileño Jhon Lineker. Momento de descansar, corregir y reeplantear estrategias.