Liga de Quito: hinchas plasman pasión por el albo en murales del estadio Rodrigo Paz

Aficionados de Liga de Quito plasmaron su arte en la general norte del estadio Rodrigo Paz como parte del aniversario albo

Un trabajo detallista fue el que llevaron a cabo los artistas en los 14 murales pintados en Casa Blanca.

Decenas de hinchas de Liga de Quito aprovecharon un concurso organizado por la dirigencia por los 107 años del equipo albo, para mediante su arte demostrar la pasión que sienten por el club universitario.

Te invitamos a leer: Emelec empata con Aucas: así queda la tabla de posiciones del segundo hexagonal

Son 14 murales los que los aficionados pintaron en la general norte durante el sábado 18 y domingo 19 de octubre, acompañados de familiares y amigos.

Fue el caso de Nicolás Granda, quien contó con el apoyo de su papá Miguel, y de su hermano mayor Danilo para dar forma a su creación, en la que resaltaban Edgardo Bauza y Cocodrigo, la mascota de los azucenas.

“Es algo muy sentimental el hecho de que mi papá, que me trajo por primera vez a la general norte cuando yo era niño, me ayude ahora para poder dejar esta marca dentro del estadio. Es algo increíble”, resaltó Nicolás.

Nicolás Granda (d) estuvo feliz al poder pintar el mural con el apoyo de su padre Miguel (i). ANGELO CHAMBA / EXPRESO

Contó que lo más complicado fue el rostro del Patón Bauza, y los detalles del guante dorado que lleva Cocodrigo con los títulos internacionales que ha conquistado la U.

Para Xavier Mallitasig, en cambio, no era la primera vez que tenía como lienzo a las paredes de la Casa Blanca. Es aerógrafo profesional y ya ha realizado otros murales como parte de su arte futbolero. Esta vez, la oportunidad le cayó perfecta, ya que desde hace algún tiempo tenía en mente un diseño especial con jugadores históricos como Patricio Urrutia, Enrique Vera, Néicer Reasco y Alexander Domínguez.

“Este mural es especial porque es en un evento oficial del equipo. Uno se siente feliz porque soy hincha, creo este arte con el corazón y transmito mi energía positiva al equipo”, analizó Javier.

Xavier Mallitasig y el boceto de la pintura con históricos del conjunto universitario. ANGELO CHAMBA / EXPRESO

Los hinchas que formaron parte de esta iniciativa concordaron en que sus creaciones sean un impulso más para que los albos consigan un triunfo el jueves 23 de octubre cuando reciban a Palmeiras por la semifinal de ida de la Copa Libertadores.

“Será muy bonito cuando otros hinchas puedan ver los murales el día del partido ante Palmeiras, eso es lo que más me gusta porque se comparte el sentimiento por el equipo”, afirmó Granda.

Por su parte, Mallitasig comentó que “con el arte transmito una energía positiva, y qué mejor ahora para un partido clave como el del jueves ante Palmeiras cuando el equipo necesita de todo tipo de apoyo y motivación”.

Arte por el aniversario 107 de Liga de Quito

Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, dio la bienvenida a los artistas. ANGELO CHAMBA / EXPRESO

Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, se mostró contento al ver la pasión con la que los hinchas daban rienda suelta a su creatividad. “Están dejando su huella en el estadio y eso es muy especial. Se siente toda la energía positiva de los hinchas y es la mejor forma de festejar un nuevo aniversario”, enfatizó el dirigente.

Destacó que al plasmar momentos y jugadores históricos, se está haciendo un homenaje en vida a quienes han hecho historia en el conjunto albo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!