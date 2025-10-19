Independiente del Valle y Liga de Quito enfocados en Copa Sudamericana y Libertadores

Independiente del Valle y Liga de Quito llegan motivados a los retos continentales tras importantes triunfos en LigaPro 2025

Independiente del Valle y Liga de Quito retoman la actividad en los torneos continentales con la mira puesta en dar el primer paso a la gran final de la Copa Sudamericana y Libertadores, respectivamente. Rayados y albos inician la preparación de los duelos coperos con la motivación de los triunfos conseguidos el viernes 17 de octubre, por la segunda fecha del hexagonal final de la LigaPro 2025.

Los del Valle se impusieron 2-1 a Orense, en el estadio 9 de Mayo de Machala, con lo que ampliaron a 21 partidos sin perder su racha en el campeonato local, y dieron otro paso firme a la corona.

Los negriazules lideran el hexagonal con 70 puntos, 15 unidades más que los albos, y 16 que Barcelona. Este buen presente en la LigaPro, impulsa a Independiente del Valle para el martes 21 de octubre recibir a Atlético Mineiro.

Michael Hoyos, quien comandó el ataque de los del Valle, afirmó que “le ganamos al mejor local del torneo que nos deja un paso más cerca del objetivo que es ganar el título”.

El ariete agregó que “ahora se nos viene otro partido importante, en casa, por la Copa Sudamericana, y este triunfo nos sirve de motivación para seguir trabajando en busca de los objetivos que nos propusimos en los dos torneos”.

La alegría de Liga de Quito

Liga de Quito ascendió al segundo lugar de la LigaPro tras golear a Barcelona. Gustavo GuamÁn / EXPRESO

En Liga de Quito, el haber goleado 3-0 a Barcelona, el viernes 17 de octubre, y ascendido al segundo lugar del hexagonal, fue clave en una agenda complicada ya que el jueves 23 de octubre recibirán a Palmeiras por la Copa Libertadores.

“Fue una buena semana de preparación. Sabemos que con Barcelona estamos disputando el segundo lugar. No fue fácil equilibrar las cargas de los jugadores de selección, pero los jugadores respondieron”, analizó el DT Tiago Nunes.

El estratega resaltó que “la plantilla está llegando al nivel que sabe que tiene. Tenemos jugadores de experiencia y que son parte de la historia del club. Lo único que hemos hecho es recordar al grupo lo grandes que son y eso es importante para el siguiente reto ante Palmeiras”.

Carlos Gruezo, autor del primer gol de los azucenas, enfatizó en el trabajo de Nunes. “El profe ha hecho su parte y venimos haciendo un trabajo importante. A mis compañeros les dije que teníamos que cambiar el chip para pelear por cosas importantes, y en ese camino vamos”.

La agenda copera

Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro

Martes 21 de octubre

19:30 (hora de Ecuador)

Estadio Banco Guayaquil

Liga de Quito vs. Palmeiras

Jueves 23 de octubre

19:30 (hora de Ecuador)

Estadio Rodrigo Paz Delgado

