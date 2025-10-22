Expreso
El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé celebra su gol en el estadio Sánchez-Pizjuán, en Sevilla.
El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé celebra su gol.efe

Sigue EN VIVO Real Madrid vs Juventus por la Champions League hoy 22 de octubre

EN VIVO Real Madrid vs Juventus hoy: partido de la Champions desde el Bernabéu

Es uno de esos partidos que detienen el planeta fútbol. El Real Madrid recibe a la Juventus este 22 de octubre por la Champions League 2025/26, desde las 14:00 (hora de Ecuador), y el espectáculo promete emociones de principio a fin. El estadio Santiago Bernabéu será el epicentro de una nueva noche europea con aroma a historia, tradición y gloria.

El conjunto blanco, dirigido por Xabi Alonso, atraviesa un momento brillante. Su proyecto futbolístico ha encontrado equilibrio, con una presión alta y una recuperación rápida del balón que desarma a los rivales. 

Alineaciones de Real Madrid vs Juventus por la Champions

Un partido que llama la atención del mundo

En 11 partidos disputados esta temporada, el Madrid ha logrado 10 victorias y un empate, una muestra de la solidez que hoy lo convierte en candidato firme al título continental. Mbappé, Vinícius y Bellingham llegan en gran nivel y quieren seguir agrandando su leyenda europea.

Por su parte, la Juventus vive un presente más inestable. Los bianconeri no ganan desde el 13 de septiembre y su reciente caída 2-0 ante el Como en la Serie A ha encendido las alarmas. El equipo de Turín, sin embargo, confía en su jerarquía para reaccionar. 

El mediocampista Khéphren Thuram fue claro: “No podemos jugar con miedo. Sabemos que enfrentamos a un gran equipo, pero también creemos en nosotros. Tenemos confianza en conseguir un buen resultado”.

El historial entre ambos gigantes también suma dramatismo. Según la UEFA, se han enfrentado 21 veces, con 10 triunfos para el Real Madrid, 9 para la Juventus y 2 empates. Un equilibrio que promete otro capítulo electrizante entre dos clubes que han definido la historia reciente del fútbol europeo.

EN VIVO: Real Madrid vs Juventus

