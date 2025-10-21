Emelec vs. Guayaquil City: dónde ver EN VIVO el partido de Copa Ecuador

Miller Bolaños fue figura en Emelec y la Selección de Ecuador.

Guayaquil vuelve a ser azul celeste este 22 de octubre de 2025, desde las 18:00 cuando el estadio Chucho Benítez al norte de Guayaquil, reciba un duelo que huele a revancha, nostalgia y orgullo: Emelec vs. Guayaquil City, por los cuartos de final de la Copa Ecuador.

No es un partido cualquiera, aunque en el calendario diga “2025”, ya tiene aroma a temporada 2026.

Los ciudadanos regresaron a la Serie A del 2026, y los eléctricos, necesitados de un título, ven en este torneo la llave para volver a la Copa Libertadores 2026.

Así va la Copa Ecuador

Lo que genera Miller Bolaños

El choque promete emociones por donde se lo mire. En el City estará Miller Bolaños, el “Killer”, el 10 que alguna vez fue ídolo azul y que hoy regresa vestido de celeste para enfrentarse a los suyos.

Será, sin duda, una noche cargada de sentimientos encontrados, donde los aplausos y los silbidos se mezclen en el viento del norte porteño. Bien puede que a partir de este partido el amor por Bolaños, baje las revoluciones en la gente eléctrica siempre y cuando el 10 del City haga un buen papel, que sería dejar fuera al Emelec.

Emelec quiere salvar el año con la Copa Ecuador

José Cevallos figura del Emelec. Archivo

Emelec llega con ganas de revancha tras empatar con Aucas en el hexagonal por el cupo a la Copa Sudamericana.

El técnico azul, Guillermo Duró sabe que esta Copa Ecuador puede salvar el año y devolverles la sonrisa a sus hinchas. Enfrente, el City vive su propio cuento de hadas: recién ascendido, con ilusión fresca y sin nada que perder.

Las entradas ya están a la venta: General Este $10, Tribuna Oeste $15, y la transmisión será por DSports y DGO. Además del EN VIVO que va por expreso.ec

Una cita imperdible para el fútbol guayaquileño, donde el pasado y el futuro chocarán en 90 minutos que pueden cambiar destinos.

Miller Bolaños estará en el ojo de todo los hinchas, los de Emelec, y los del Guayaquil City.

