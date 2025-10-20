Independiente del Valle vs Mineiro: hora, alineaciones y canal de TV para ver la cita

Independiente del Valle vuelve a soñar con la gloria continental. Los Rayados quieren convertirse en el primer tricampeón de la Copa Sudamericana, después de sus conquistas en 2019 y 2022. Con un plantel en estado de gracia y una dupla ofensiva demoledora —Michael Hoyos y Claudio Spinelli, letales cada vez que pisan el área—, el equipo de Sangolquí salta a la cancha este martes 21 de octubre, a las 19:30, para enfrentar a Atlético Mineiro en el estadio de Chillo Jijón, en busca de otra página dorada para su historia.

El recorrido de Independiente ha sido impresionante. Tras quedar tercero en el Grupo B de la Copa Libertadores, eliminó al Vasco da Gama con un 4-0 en casa y empate 1-1 en Brasil. En octavos, superó a Mushuc Runa en penales tras ganar 1-0 en la ida y perder 1-2 en la vuelta.

Así llegan Independiente del Valle y Mineiro

Un motivado equipo Rayado

Los cuartos de final fueron un auténtico desafío: cayó 0-2 ante Once Caldas en Ecuador, igualó 2-0 en Colombia y venció 5-4 en penales. El partido va por la señal de ESPN y Disney Plus, además el EN VIVO de expreso.ec desde las 19:30.

En LigaPro, el equipo también brilla: lidera con 70 puntos, 15 de ventaja sobre LDU, a falta de ocho fechas. Atlético Mineiro llega motivado y con un técnico conocido: Jorge Sampaoli, ex Emelec. El duelo promete intensidad, táctica y goles; Independiente del Valle está decidido a demostrar que es un gigante continental que no se detiene.

Los rayados obtuvieron una victoria clave en la visita a Orense. API

Alineaciones de Independiente del Valle y Atl´ético Mineiro

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Richard Schunke, Andy Velasco, Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Patrick Mercado, Juan Cazares, Darwin Guagua; Michael Hoyos y Claudio Spinelli.

Entrenador: Javier Rabanal.

Atlético Mineiro: Everson; Lyanco, Vitor Hugo, Iván Román; Gustavo Scarpa, Alexander, Alan Franco, Guilherme Arana, Igor Gomes; Reiner y Hulk.

Entrenador: Jorge Luis Sampaoli.

Árbitro: Carlos Betancourt, de Venezuela, asistido desde el VAR por su compatriota Heider Castro.

