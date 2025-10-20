Expreso
Independiente del Valle busca histórico tricampeonato en Copa Sudamericana 2025
Independiente del Valle busca histórico tricampeonato en Copa Sudamericana 2025

Independiente del Valle vs Mineiro: hora, alineaciones y canal de TV para ver la cita

Independiente del Valle quiere hacer historia en la Sudamericana frente a Mineiro

Independiente del Valle vuelve a soñar con la gloria continental. Los Rayados quieren convertirse en el primer tricampeón de la Copa Sudamericana, después de sus conquistas en 2019 y 2022. Con un plantel en estado de gracia y una dupla ofensiva demoledora —Michael Hoyos y Claudio Spinelli, letales cada vez que pisan el área—, el equipo de Sangolquí salta a la cancha este martes 21 de octubre, a las 19:30, para enfrentar a Atlético Mineiro en el estadio de Chillo Jijón, en busca de otra página dorada para su historia.

El recorrido de Independiente ha sido impresionante. Tras quedar tercero en el Grupo B de la Copa Libertadores, eliminó al Vasco da Gama con un 4-0 en casa y empate 1-1 en Brasil. En octavos, superó a Mushuc Runa en penales tras ganar 1-0 en la ida y perder 1-2 en la vuelta. 

Así llegan Independiente del Valle y Mineiro

Un motivado equipo Rayado

Spinelli anda prendido en la delantera de Independiente del Valle.

Independiente del Valle ya sabe cuándo recibirá el título de LigaPro 2025

Los cuartos de final fueron un auténtico desafío: cayó 0-2 ante Once Caldas en Ecuador, igualó 2-0 en Colombia y venció 5-4 en penales. El partido va por la señal de ESPN y Disney Plus, además el EN VIVO de expreso.ec desde las 19:30.

En LigaPro, el equipo también brilla: lidera con 70 puntos, 15 de ventaja sobre LDU, a falta de ocho fechas. Atlético Mineiro llega motivado y con un técnico conocido: Jorge Sampaoli, ex Emelec. El duelo promete intensidad, táctica y goles; Independiente del Valle está decidido a demostrar que es un gigante continental que no se detiene.

Independiente del Valle, LigaPro 2025, Copa Sudamericana 2025, Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro, IDV
Los rayados obtuvieron una victoria clave en la visita a Orense.API

Alineaciones de Independiente del Valle y Atl´ético Mineiro

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Richard Schunke, Andy Velasco, Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Patrick Mercado, Juan Cazares, Darwin Guagua; Michael Hoyos y Claudio Spinelli.

Entrenador: Javier Rabanal.

Atlético Mineiro: Everson; Lyanco, Vitor Hugo, Iván Román; Gustavo Scarpa, Alexander, Alan Franco, Guilherme Arana, Igor Gomes; Reiner y Hulk.

Entrenador: Jorge Luis Sampaoli.

Árbitro: Carlos Betancourt, de Venezuela, asistido desde el VAR por su compatriota Heider Castro.

