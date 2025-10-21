Independiente del Valle empata en casa ante Atlético Mineiro por Copa Sudamericana

Independiente del Valle se adelantó con gol de Junior Sornoza, pero vio como al final el Atlético Mineiro empató con Dudu

Independiente del Valle igualó a un gol con Atlético Mineiro en Chillo Jijón.

Independiente del Valle no logró sostener la ventaja y terminó empatando 1-1 con Atlético Mineiro en el estadio Banco Guayaquil, por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2025, la noche del martes 21 de octubre. El resultado dejó un sabor amargo en los rayados, que fueron superiores gran parte del encuentro, pero cedieron el empate en los minutos finales.

Los rayados del Valle comenzaron con intensidad y presión alta, buscando desgastar al equipo brasileño. El esfuerzo rindió frutos pronto, cuando Patrick Mercado fue derribado en el área y, tras la revisión del VAR, el árbitro sancionó penal a favor del local. Junior Sornoza, con categoría, convirtió el 1-0 al minuto 11.

Independiente dominaba el compromiso y generaba peligro constante sobre el arco de Everton, quien fue la figura del Mineiro al evitar el segundo gol tras un disparo de Mercado y un cabezazo de Claudio Spinelli.

Con Mercado, Jordy Alcívar y Darwin Guagua controlando el mediocampo, los negriazules insistieron en ampliar la ventaja, aunque Michael Hoyos y Spinelli no estuvieron finos en la definición.

En el segundo tiempo, Atlético Mineiro mejoró su nivel y tomó el control del balón. Los cambios realizados por el entrenador Javier Rabanal no tuvieron el efecto deseado, y el equipo local comenzó a perder intensidad.

Los ingresos de Hulk y Dudu fueron determinantes. Ambos protagonizaron la jugada del empate en el minuto 90, cuando Dudu asistió a Hulk, quien definió con potencia para el 1-1 final, silenciando a la afición ecuatoriana.

La revancha entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro se disputará el martes 28 de octubre, desde las 19:30 (hora de Ecuador), en la Arena MRV de Belo Horizonte.

Así fueron los goles del partido

