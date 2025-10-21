Baja sensible en Liga de Quito: ¿quién tomará el lugar del arquero Gonzalo Valle?

El arquero Gonzalo Valle será baja en Liga de Quito para el partido ante Palmeiras por una lesión en la rodilla

El arquero Gonzalo Valle se lesionó en el partido ante Universidad Católica.

Liga de Quito recibió una mala noticia antes del partido frente a Palmeiras, que se disputará el jueves 23 de octubre desde las 19:30 (hora de Ecuador) en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2025.

Tras los análisis médicos realizados al arquero Gonzalo Valle, el club confirmó que sufre una lesión ligamentaria en la rodilla. En un comunicado, los albos informaron que “se está evaluando el tratamiento más adecuado para el jugador”, aunque se conoció que deberá ser operado y se perderá el resto de la temporada.

La lesión se produjo el 4 de octubre, durante el encuentro ante Universidad Católica, por el inicio del hexagonal final de la LigaPro. Según el técnico Tiago Nunes, Valle fue revisado en varias ocasiones y pidió continuar en el campo pese al dolor.

El guardameta fue titular en toda la Copa Libertadores 2025, con diez partidos disputados y siete porterías invictas. Gracias a su rendimiento, fue convocado a la selección ecuatoriana para las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El histórico Dida Domínguez

Alexander Domínguez, experimentado arquero de Liga de Quito, será titular. ARCHIVO

El experimentado Alexander Domínguez será el encargado de defender el arco albo frente a Palmeiras. Dida, que no pudo participar en la primera fase de grupos por suspensión, ha sido titular en LigaPro y Copa Ecuador.

Domínguez es parte de la historia de Liga de Quito, al ser figura clave en los títulos de la Copa Sudamericana 2009 y 2023, así como en la Recopa Sudamericana 2009 y 2010.

Datos del partido

Fecha: Jueves 23 de octubre

Hora: 19:30 (de Ecuador)

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Transmite: ESPN y Disney+

