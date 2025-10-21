Expreso
El ecuatoriano Willian Pacho anota y emociona al PSG en Champions
El ecuatoriano Willian Pacho luego de anotar y emocionar al PSG en Champions.Cortesía

Willian Pacho marca un gol histórico para el PSG en la Champions League

El ecuatoriano destaca este martes 21 de octubre ante el Bayern Leverkusen

Apenas habían transcurrido seis minutos del partido entre el PSG y el Bayer Leverkusen, por la Champions, cuando el defensor ecuatoriano Willian Pacho escribió una nueva página en su carrera y en la historia del fútbol nacional. 

En una jugada a balón detenido, el zaguero se adelantó a todos, se elevó con potencia y conectó un cabezazo certero que dejó sin reacción al portero rival. El balón besó la red y el ecuatoriano salió corriendo con los brazos abiertos, celebrando en territorio alemán su primer gol en la Champions League con la camiseta del vigente campeón.

Así fue el gol de Pacho

Pacho es una locura

Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro, Copa Sudamericana 2025, Claudio Spinelli

Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro hoy: hora y cómo ver en vivo el partido

El tanto fue una muestra del crecimiento de Pacho, quien llegó al PSG en 2024 desde el Eintracht Frankfurt y rápidamente se convirtió en una pieza esencial del esquema de Luis Enrique Martínez. Horas antes del partido, el técnico español había destacado su proyección: “Él es muy joven y puede mejorar en muchas cosas. Es muy fuerte en defensa, comete pocas faltas y tiene la mentalidad que queremos”.

Y esas palabras cobraron sentido en el campo. Pacho, con apenas 24 años, demostró que además de ser sólido atrás, también puede aportar en ataque. 

Su gol no solo abrió el marcador, sino que encendió la ilusión del equipo y de toda una afición ecuatoriana que sigue su evolución con orgullo. La celebración fue una mezcla de emoción y carácter: el central, con la mirada al cielo, sabía que ese cabezazo era el reflejo del trabajo silencioso que realiza día a día en París.

Willian Pacho, el defensor que juega como un nueve cuando el balón vuela al área, firmó una noche inolvidable. París celebra su presente, Ecuador sueña con su futuro.

