Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro hoy: hora y cómo ver en vivo el partido

Independiente del Valle recibe a Atlético Mineiro en busca de conseguir ventaja en casa en la semifinal de Copa Sudamericana

Independiente del Valle recibe este martes 21 de octubre de 2025, desde las 19:30 (hora de Ecuador), a Atlético Mineiro, en el estadio Banco Guayaquil. El conjunto ecuatoriano busca dar el primer paso hacia la gran final de la Copa Sudamericana 2025.

Te puede interesar: Champions League: Conoce la agenda de ecuatorianos para este martes 21 de octubre

Los rayados llegan con el impulso de ser líderes del primer hexagonal final de la LigaPro 2025 y mantienen el cartel de favoritos al título. Su objetivo: aprovechar la localía y la altura para conseguir una victoria con buena diferencia de goles.

Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro: intensidad será la clave de los rayados Leer más

El técnico Javier Rabanal adelantó que su equipo buscará “hacer valer nuestras individualidades. Nos hemos manejado bien con el doble punta (Michael Hoyos y Claudio Spinelli), tenemos variantes con los extremos. Todos deben atreverse a disparar, lanzar centros y filtrar dentro de esa defensa de cinco jugadores. Toda herramienta es válida”.

Por su parte, el goleador Claudio Spinelli aseguró que “el 70% de la clasificación se definirá en casa. Confío a muerte en el equipo, que nos vaya bien en el primer partido”. El delantero agregó que será un duelo cerrado, con pocos espacios, donde será vital aprovechar la localía y la altura.

Para este compromiso, Independiente del Valle no contará con Mateo Carabajal, suspendido, ni con Juan Cazares, lesionado.

Atlético Mineiro llega con Alan Franco

Alan Franco es pieza clave del Atlético Mineiro. ARCHIVO / EXPRESO

Atlético Mineiro llega con un nombre familiar para la hinchada local: Alan Franco, exvolante de Independiente del Valle. El tricolor jugó hasta 2020 en el club ecuatoriano antes de emigrar a Brasil, pasar por la MLS y Talleres, y finalmente regresar al Mineiro.

El técnico Jorge Sampaoli, exentrenador de Emelec, dirige al cuadro brasileño desde septiembre, con la misión de conquistar la Copa Sudamericana. En su camino continental, Mineiro fue segundo en el grupo H, venció en repechaje a Atlético Bucaramanga, eliminó a Godoy Cruz en cuartos y a Bolívar en octavos de final.

Datos clave del partido

Fecha: Martes 21 de octubre de 2025

Hora: 19:30 (Ecuador)

Estadio: Banco Guayaquil

Transmisión: DSports, DGO, ESPN y Disney+

Sigue en vivo Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!