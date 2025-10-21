Champions League: Conoce la agenda de ecuatorianos para este martes 21 de octubre

Pacho, Rodríguez e Hincapié tendrán la oportunidad de mostrar su talento en la tercera fecha del torneo UEFA

Willian Pacho se alista para comandar la defensa del PSG en su visita al Bayer Leverkusen.

Los futbolistas ecuatorianos Willian Pacho, Kevin ‘la Rola’ Rodríguez y Piero Hincapié buscarán sumar minutos este martes 21 de octubre en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League 2025/26. Los tricolores llegan con ilusión y con la misión de seguir destacando en la élite del fútbol europeo.

Willian Pacho, pieza clave en la defensa del PSG

El defensor Willian Pacho apunta a liderar la zaga del París Saint-Germain (PSG) en su visita al Bayer Leverkusen en el BayArena. Tras la reciente recuperación de Marquinhos de una lesión muscular, el capitán brasileño partiría desde el banquillo, lo que abre la puerta a que el ecuatoriano asuma el rol principal en la línea defensiva.

Pacho formaría dupla con el ucraniano Ilya Zabarnyi, en un duelo exigente ante uno de los equipos más ofensivos de Alemania.

Kevin Rodríguez se prepara para un reto ante el Inter

Kevin Rodríguez arrancaría de titular en Union Saint-Gilloise que recibe al Inter de Milán. cortesia

En Bélgica, el delantero Kevin ‘la Rola’ Rodríguez podría ser titular con el Union Saint-Gilloise frente al poderoso Inter de Milán. El tricolor enfrentará a una defensa experimentada integrada por Manuel Akanji, Francesco Acerbi y Alessandro Bastoni, tres nombres de peso en el fútbol europeo.

Para Rodríguez, este partido representa una oportunidad de oro para consolidarse en el once titular y demostrar su capacidad goleadora en la Champions.

Piero Hincapié busca minutos ante el Atlético de Madrid

Piero Hincapié solo ha jugado unos minutos con Arsenal. Lo hizo en la victoria 2-0 ante Athletic Bilbao en la Champions League. cortesía

El recorrido de los ecuatorianos continúa en Inglaterra, donde Piero Hincapié podría tener acción en el duelo entre el Arsenal y el Atlético de Madrid en el Emirates Stadium. El defensor del Bayer Leverkusen sigue sumando confianza y experiencia en el torneo más prestigioso de clubes del mundo, y su posible participación ante los ‘Gunners’ podría marcar un nuevo paso en su consolidación internacional.

Una jornada con sabor tricolor en Europa

Los tres partidos con presencia de ecuatorianos se disputarán a las 14:00 (hora de Ecuador) y podrán verse en vivo por ESPN y Disney+. La expectativa es alta: los hinchas nacionales estarán atentos al rendimiento de sus representantes en la máxima competencia continental.

