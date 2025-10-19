Chelsea llega motivado al duelo con Ajax, en Champions League, tras golear en Premier

Moisés Caicedo fue clave desde su ingreso en el segundo tiempo. Chelsea ahora se enfoca en su duelo ante Ajax por Champions

Enzo Maresca revolucionó el encuentro ante Nottingham Forest con tres sustituciones al descanso. El técnico de Chelsea se llevó los tres puntos del City Ground y provocó la destitución de Ange Postecoglou, cesado apenas 18 minutos después del pitido final.

Chelsea desorientado en el primer tiempo

Postecoglou no resistió esta última caída, en parte porque su equipo no pudo imponerse ni a un Chelsea desdibujado durante la primera mitad, afectado por la ausencia de Enzo Fernández y la presencia limitada de Moisés Caicedo.

(Te invito a leer: Arsenal vs Atlético Madrid: Fecha y dónde ver a Hincapié en Champions League 2025-26)

Con los Blues en plena confusión, Morgan Gibbs-White tuvo en sus botas la oportunidad de adelantar al Forest, pero falló dos ocasiones claras que llevaron la desesperación al rostro del técnico australiano.

Moisés Caicedo entró al cambio en el triunfo de Chelsea ante Forest. Chelsea

Maresca reacciona con tres cambios decisivos

Los errores sirvieron como llamada de atención para Enzo Maresca, que no tardó en reaccionar con las sustituciones.

Sophie Tipán, promesa del karting ecuatoriano: la pequeña que ya impresiona en pistas Leer más

En el entretiempo, el entrenador italiano dio entrada a Caicedo, Gittens y Guiu, con un impacto inmediato. Al minuto 48, Neto desbordó por banda, ganó línea de fondo y centró para que Acheampong definiera sin marca.

Tres minutos después, el propio Neto volvió a ser protagonista. En una falta indirecta al borde del área, el portugués encontró un hueco en la barrera y su disparo, poco potente pero colocado, se le escapó a Matz Sels.

El triunfo lo cerró Reece James con el 3-0 definitivo, que catapulta a Chelsea hasta la quinta posición de la Premier League, con 14 puntos, a cinco del líder, Arsenal.

El Forest, en cambio, cayó a la zona del descenso en la tabla de posiciones, ahora ocupa la casilla 18, con apenas 5 puntos.

Chelsea apunta ahora al Ajax en la Champions League

Los Blues ya piensan en su próximo desafío: enfrentar a Ajax por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League 2025-26. El partido se disputará este miércoles 22 de octubre de 2025, a las 14:00 (hora de Ecuador).

El equipo de Maresca, que contará con Moisés Caicedo como titular, busca su segunda victoria en el certamen europeo, donde actualmente ocupa el puesto 18 de la tabla, con tres puntos tras dos jornadas disputadas.

Dónde ver EN VIVO Chelsea vs Ajax

En Ecuador, el partido entre Chelsea y Ajax será transmitido EN VIVO por el canal de televisión pagada y la plataforma digital ESPN.

La tabla de posiciones de la Champions League 2025-26

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!