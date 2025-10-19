Expreso
Karting
Sophie Tipán sueña con conducir en la Fórmula 1.Esteban Michelena

Sophie Tipán, promesa del karting ecuatoriano: la pequeña que ya impresiona en pistas

Sophie Tipán, con solo 7 años, se perfila como una de las grandes promesas del karting ecuatoriano

  • Esteban Michelena

El automovilismo ecuatoriano tiene una nueva estrella, y solo tiene 7 años. Sophie Tipán Yugsi, apodada cariñosamente 'La Bala', no solo domina las pistas del karting ecuatoriano sino que también carga con un legado familiar tuerca y una fe inquebrantable que la ha convertido en la sensación del Rotax Max Challengue Ecuador 2025.

El Ritual: Entre la fe y el motor

Minutos antes de que su hija pise el asfalto, Adela Yugsi inicia un conmovedor ritual en los pits. "Me arrodillo, voy de una en una, le rezo a cada llanta; pido a Dios que desde el cielo bendiga a mi Sophie", revela la madre, en una imagen que fusiona devoción y velocidad.

Una vez en la pista, ganar es cosa de Sophie. Su talento no es casualidad: es heredera de una estirpe de alta velocidad. Su abuelo, Olmedo, corrió la épica Vuelta a la República, y su tío abuelo, Ignacio Escobar, compitió incluso en el legendario circuito de Daytona.

Sophie Tipán
La pequeña Sophi junto a su mamá Adela Yugsi, quien es uno de sus principales apoyos en su carrera.Cortesía

"No tiene sangre en sus venas, a ella le corre líquido de frenos", ríe su madre, orgullosa de que la niña crezca rodeada de motores y herramientas en Rapi Frenos, la empresa familiar de mecánica que ellos fundaron.

Historia a mil por hora: De carritos eléctricos a Lewis Hamilton

La pasión encendida a los 4 años, cuando Sophie "pataleó" por subirse a unos carritos eléctricos. La anécdota se transformó en una prueba en el Kartódromo de Pomasqui, donde el asombro fue inmediato. "La niña reveló un talento sorprendente. ¡Ahí fue!", cuenta Adela.

La familia apostó por el sueño: viajaron a Guayaquil y a Salinas, acumulando kilómetros y señales divinas. Una de ellas, un par de zapatillas de competencia regaladas por un misterioso "señor alto de ojos verdes" en Guayaquil, que Sophie atesora como un tesoro. 

El compromiso se selló con la compra de un go kart, traído en camión desde Bogotá, que había pertenecido a un campeón colombiano.

El desafío: Tercera en un 'Mundo de Varones'

Acelerando a tope, Sophie ha forjado respeto con su audacia. Hoy marcha tercera en el Rotax Max Challengue Ecuador 2025, una posición admirable en un entorno altamente competitivo y tradicionalmente dominado por varones. "Cuando sube al podio y se saca el casco, todos se sorprenden. ¡Es una niña!", dice Adela.

En la pista, el camino no es fácil. "Los varones le asedian, le cierran el paso, le rozan... Pero ella se faja", relata la madre, explicando por qué en el circuito ya la conocen como 'La Bala'.

Con una máquina personalizada con los colores y el diseño de su ídolo, Lewis Hamilton, la niña sueña con la Fórmula 1, mientras que su madre confía: "Lo que papito Dios decida".

En cada carrera, junto a su rosario y una bandera tricolor, Sophie reza a la Virgen del Quinche y al Arcángel San Miguel en su altar particular en el Kartódromo Cotopaxi, demostrando que la fe y el motor son la gasolina de su gran sueño.

