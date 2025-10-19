Aucas vs Emelec: Dónde ver EN VIVO, horario y detalles del juego | LigaPro 2025

Emelec busca el liderato del hexagonal final con Christian Cueva como figura ofensiva en Quito

Emelec visita a Aucas en la fecha 2 del hexagonal final de la LigaPro 2025.

El peruano Christian Cueva está de regreso en el once titular de Emelec y será el referente ofensivo del Bombillo en su visita a Aucas, este domingo 19 de octubre de 2025, desde las 15:30, por la fecha 2 del segundo hexagonal de la LigaPro 2025.

El objetivo: superar a Deportivo Cuenca y tomar la cima

Con 45 puntos sumados y ubicado en el segundo puesto del grupo, los azules necesitan una victoria para superar a Deportivo Cuenca, que acumula 46, y tomar el liderato.

Para lograrlo, el director técnico Guillermo Duró apuesta por la calidad de Cueva, quien se recuperó de una molestia en su pierna izquierda y comandará el ataque junto al extremo derecho Maicon Solís y el extremo izquierdo Juan Pablo Ruiz, buscando habilitar al goleador Jaime Ayoví.

Christian Cueva sería titular en el Emelec vs Aucas. Archivo

La estrategia de Guillermo Duró para ganar en Quito

El mediocampo estará resguardado por el recuperador Sergio Quintero y José Francisco Cevallos, encargados de la marca y la salida del balón.

Mientras tanto, en la zona de la defensa, el lateral derecho Romario Caicedo, los centrales Luis Fernando León y Diogo Bagüí y el lateral izquierdo Luis Castillo serán los responsables de mantener el orden en la zaga.

Aucas confía en Miranda y Cano para frenar al Bombillo

Por su parte, Aucas, que es dirigido por el entrenador Juan Pablo Buch, que marcha cuarto con 41 puntos en el grupo, contará con sus figuras: el atacante Luis Cano, el volante Renny Jaramillo y el goleador Bruno Miranda.

Dónde ver EN VIVO Aucas vs Emelec

En ecuador, el partido será transmitido EN VIVO por el canal de televisión abierta Teleamazonas. Además, por El Canal del Fútbol y Zapping Sports, tanto por su plataforma digital como canal pagado.

Las alineaciones confirmadas de Aucas y Emelec

Las estadísticas previas de Aucas y Emelec

