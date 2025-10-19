Arsenal vs Atlético Madrid: Fecha y dónde ver a Hincapié en Champions League 2025-26

Arsenal de Hincapié enfrenta al Atlético de Nico González este martes 21 de octubre por Champions League

Este martes 21 de octubre de 2025, Arsenal, del ecuatoriano Piero Hincapié, recibirá en el Emirates Stadium a Atlético Madrid, que contará con la presencia del argentino Nico González, en la jornada 3 de la fase de liga de la UEFA Champions League.

El encuentro está programado para las 14:00 (hora de Ecuador) y será transmitido EN VIVO por ESPN y la plataforma digital Disney+.

Hincapié vuelve a una convocatoria tras superar lesión

Hincapié, recientemente recuperado de una lesión, sería incluido en la convocatoria del conjunto dirigido por el director técnico Mikel Arteta.

Sin embargo, el estratega de los Gunners aún lo mantendría en el banquillo de suplentes, dándole tiempo para retomar ritmo competitivo.

Nico González recibió el alta médica y viajará a Londres

Por su parte, Atlético llega con una buena noticia: Nico González, quien sufrió un golpe en la cabeza el sábado 18 de octubre de 2025 durante el partido ante Osasuna por LaLiga EA Sports, ha superado las pruebas médicas y está disponible para viajar a Londres.

El extremo argentino tuvo que abandonar ese encuentro tras marearse en el minuto 42, pero los exámenes confirmaron que no hubo consecuencias graves.

Además, el equipo dirigido por el entrenador Diego Simeone recupera al defensor Clément Lenglet, quien ya cumplió una fecha de sanción, aunque aún no podrá contar con Johnny Cardoso por un esguince de tobillo.

Arsenal quiere seguir sumando en casa

Arsenal suma seis puntos y ocupa el sexto puesto en la tabla de posiciones. Por su parte, Atlético Madrid es décimo, con tres unidades, luego de dos jornadas disputadas.

