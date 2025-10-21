Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro: intensidad será la clave de los rayados

Independiente del Valle apelará al juego ofensivo ante Atlético Mineiro para dar primer paso a la final de Copa Sudamericana

Independiente del Valle espera dar este martes 21 de octubre el primer paso a la gran final de la Copa Sudamericana. Los rayados reciben a partir de las 19:30 (de Ecuador), en el estadio Banco Guayaquil, a Atlético Mineiro, con la misión de conseguir una buena ventaja en casa.

Te invitamos a leer: ¿Quién es Yassir Zabiri, el crack que llevó a Marruecos a su primer título mundial?

En 2025 el cuadro del Valle solo perdió uno de los cinco cotejos que jugó como local en torneos internacionales (tanto la Copa Libertadores como la Sudamericana). Fue precisamente en la etapa anterior, ante Once Caldas, por los cuartos de final, cuando cayó 2-0, pero le dio vuelta a la serie en Colombia y se instaló entre los cuatro mejores equipos de la competencia.

Con las lecciones aprendidas de ese enfrentamiento, los rayados apuntan a salir con intensidad y vocación ofensiva, para desgastar a los brasileños. “A nosotros nos interesa imponer un ritmo alto ante Atlético Mineiro. Cada vez que veamos el espacio, poder atacar, crear muchas situaciones y que ellos tengan que correr. También nos interesa la posesión del balón”, manifestó el técnico Javier Rabanal.

Liga de Quito: hinchas plasman pasión por el albo en murales del estadio Rodrigo Paz Leer más

Agregó que ha conversado con sus dirigidos para “hacer valer nuestras individualidades. Nos hemos venido manejando bien con el doble punta, tenemos variantes con los extremos. Todos tienen que disparar de media distancia, lanzar centros y filtrar dentro de esa defensa de cinco jugadores del rival. Toda herramienta es válida”.

El estratega español, que no podrá contar con el zaguero Mateo Carabajal por suspensión, indicó que “Luis Zárate o Andy Velasco podrán acompañar muy bien a Richard Schunke en la defensa. Esa es otra fortaleza de este equipo: el tener variantes y que todos los jugadores presenten un alto nivel”.

Otra novedad en los negriazules es la ausencia del volante Juan Cazares, quien salió lesionado en el triunfo 2-1 ante Orense, el viernes 17 de octubre, por el primer hexagonal final de la LigaPro 2025. “Lo de Juan Cazares no tiene buena pinta, se están haciendo exámenes y se puede quedar fuera por mucho tiempo”, admitió el entrenador.

Rabanal tiene bien analizado a Mineiro

El entrenador Javier Rabanal dio detalles de la estrategia a plasmar ante Atlético Mineiro. ARCHIVO / EXPRESO

Sobre Mineiro, Rabanal mencionó que “tienen individualidades que estuvieron en Europa y otras que están por salir. Será un rival de cuidado”.

El timonel de los rayados hizo la invitación a los hinchas para que los respalden esta noche en el duelo copero. “Jugar en nuestra casa es un plus y desde luego es una motivación extra estar con nuestra afición”, dijo.

También destacó el hecho de estar jugando las fases decisivas de la Sudamericana, al señalar que “no todas las temporadas se juega una semifinal de un torneo internacional, (por eso queremos) pedirle a la afición que se anime y nos acompañe. Será una experiencia fantástica”.

Los datos claves del partido

Fecha: Martes 21 de octubre

Hora: 19:30 (de Ecuador)

Estadio: Banco Guayaquil

Transmite: DSports, ESPN, Disney+ y DGO

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!