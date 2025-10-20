Liga de Quito tiene camiseta conmemortiva por sus 107 años: dónde comprarla

Liga de Quito tiene una edición especial de sus camiseta para celebrar los 107 años del club albo. Ya la lució en la LigaPro

Liga de Quito ya estrenó en LigaPro la camiseta especial por su aniversario número 107.

Para celebrar sus 107 años de vida institucional, que se cumplirán el jueves 23 de octubre de 2025, Liga de Quito presentó una camiseta conmemorativa que representa tanto un homenaje a su pasado como una nueva bandera para su presente y futuro.

El diseño de la camiseta conjuga la tradición del club con detalles de identidad clara. La base es el tradicional color blanco, sello histórico del club, al que se suman dos franjas verticales en el centro (una roja y otra azul) evocativas de los colores fundacionales de la institución.

Otro elemento destacado es el escudo: se emplea un diseño retro, con fondo rojo y una franja diagonal azul en la que aparecen las siglas “LDU” en blanco, evocando épocas anteriores del club.

El lanzamiento no se limita a un simple uniforme de juego: cada detalle de la camiseta busca conectar con la afición, honrar la trayectoria del club y reafirmar su sentido de pertenencia para hinchas, jugadores y la ciudad de Quito misma.

Características técnicas y comercialización

El diseño de la camiseta conmemorativa de los universitarios. CORTESÍA

La camiseta ha sido fabricada bajo la marca Puma, tal como la indumentaria habitual del club. Se destaca por su tejido ligero, transpirable, de corte regular, pensado para combinar rendimiento deportivo y estética de uso diario.

En cuanto a su precio de salida, los valores para el mercado ecuatoriano fueron publicados: aproximadamente $ 74,99 para hombres, $ 69,99 para mujeres, y $ 64,99 para niños. Se la puede encontrar en las tiendas oficiales de Marathon Sports.

