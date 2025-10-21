El Nacional y un pequeño consuelo en medio de la crisis futbolística y financiera

El entrenador Juan Carlos Pérez confía en el proceso y en los jóvenes que El Nacional ha tenido que utilizar en la LigaPro

El Nacional se quedó sin piezas claves y es penúltimo en el segundo hexagonal final.

El Nacional sigue con su mal momento futbolístico e institucional que le ha generado problemas durante 2025. La derrota 2-0 frente a Deportivo Cuenca, la noche del lunes 20 de octubre, dejó al cuadro militar sin opciones de pelear por un cupo a la Copa Sudamericana, que otorga el segundo hexagonal final de la LigaPro.

Pese a la caída, el técnico Juan Carlos Pérez se mostró tranquilo y valoró el esfuerzo de su plantel. “El equipo jugó bien, el resultado es engañoso. El jugar bien nos da tranquilidad porque vamos a conseguir poco a poco lo que queremos. Los jugadores jóvenes hicieron bien las cosas. Hoy están siendo tomados en cuenta chicos que no tenían oportunidades”, afirmó el estratega.

El entrenador defendió su propuesta ofensiva, incluso en medio de la adversidad. “Tenemos una filosofía de fútbol y debemos mantenerla. Me gusta el juego ofensivo y presionar arriba. Tuvimos dos malas salidas y el rival aprovechó”, reconoció.

Pérez insistió en que la apuesta del club pasa por consolidar a sus jóvenes talentos, una base sobre la cual espera construir el futuro del plantel. “A los chicos tenemos que irlos llevando de a poco. Hoy jugó (Luis) Benalcázar. A (Juan) Puente le daremos minutos. (Andrés) Mena es más experimentado y nos brinda el fútbol que queremos en el medio campo”, detalló.

El proceso de renovación en El Nacional busca dar protagonismo a jugadores formados en la cantera, aunque los resultados inmediatos no han acompañado al equipo. El club, que atraviesa además problemas económicos y administrativos, se mantiene en la parte baja de la tabla del hexagonal.

Deportivo Cuenca amplía su ventaja

Deportivo Cuenca es el líder del segundo hexagonal y apunta al cupo a la Sudamericana. API

En contraste, Deportivo Cuenca vivió una jornada de alegría. Con la victoria en Quito, el Expreso Austral alcanzó 49 puntos y se consolidó como líder del segundo hexagonal, con una ventaja de tres unidades sobre Emelec, su más cercano perseguidor.

El técnico Norberto Araujo destacó la reacción del grupo tras un periodo complicado. “Por momentos recuperamos el nivel, eso es lo que buscamos. Encontramos nuestro fútbol. El rival nos tenía inquietos los primeros minutos, pero luego ya hicimos nuestro juego”, dijo el entrenador argentino-ecuatoriano.

El Beto también resaltó el compromiso de su plantel, pese a los problemas salariales que han afectado a la institución. “Conformamos con los dirigentes y jugadores un grupo de buenas personas. Este es un buen plantel. Nos quedamos fuera del primer hexagonal y eso nos golpeó, pero debemos seguir adelante y buscar la clasificación a la Copa Sudamericana”, señaló el técnico morlaco.

