El equipo londinense goleó por 4-0 al Atlético de Madrid, con el ecuatoriano de nuevo convocado pero en la banca

Viktor Gyökeres anotó un doblete en la goleada de los Gunners en Champions ante el Atletico de Madrid.

El Arsenal de Piero Hincapié venció 4 goles contra 0 ante el Atlético de Madrid, en la jornada 3 de la Champions League. El ecuatoriano no entró a la cancha pero vio todo desde la banca, lugar en el que se mostraba ausente desde hace más de un mes por una lesión en la ingle.

Los dirigidos por Mikel Arteta lograron golear a un vulnerable Atlético de Madrid, que no pudo hacer mucho ante las arremetidas del goleador Viktor Gyökeres, Martinelli y compañía en los últimos veinte minutos del encuentro.

Los Gunners son punteros en solitario dentro de la Premier League inglesa, y se ubican en la posición 3 de la tabla de la Champions League, a la espera de los partidos del miércoles 22 de octubre.

La goleada de los Gunners con la presencia de Piero Hincapié en la banca

La equipación del ecuatoriano Piero Hincapié volvió al vestuario del Arsenal. @arsenal

El partido empezó con un Arsenal hambriento de victoria, presionando alto y buscando forzar el error de los jugadores del Atlético. La primera oportunidad del partido la iban a tener los locales, después de un tiro de Eze que se desvió en un rival, rebotó en el travesaño y Declan Rice de media volea no la pudo embocar en segunda instancia.

Así empezaba el encuentro, ya que Arsenal tendría más jugadas peligrosas por parte del siempre picante Bukayo Saka.

El Atlético no bajó los brazos y estuvo cerca de ponerse en ventaja tras un error del portero Gunner, quien dejó su arco desprotegido. Álvarez intentó sorprender con un disparo desde larga distancia, pero el balón pasó a escasos centímetros del gol.

El primer tiempo acababa con paridad a 0, pero los goles vendrían en un vendaval de 13 minutos de los ingleses.

Primero Magalhaes anotaba de cabeza y ponía la primera del encuentro. Varios minutos después, Martinelli ponía el 2-0 después de una jugada de Skelly. Otra vez, 3 minutos más tarde, Gyökeres puso la tercera en una especie de carambola que entró lentamente al arco de Oblak.

Por ultimo, Gyökeres volvió a anotar, esta vez casi debajo del arco, marcando su doblete con un "gol de goleador".

