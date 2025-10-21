Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro en vivo hoy: dónde ver y alineaciones

Independiente del Valle recibe a Atlético Mineiro por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2025

Independiente del Valle enfrentará este martes 21 de octubre de 2025, desde las 19:30 (hora de Ecuador), a Atlético Mineiro en el estadio Banco Guayaquil, con la meta de dar el primer paso hacia la gran final de la Copa Sudamericana 2025.

El conjunto ecuatoriano llega al compromiso con confianza y ritmo competitivo, impulsado por su condición de líder del primer hexagonal final de la LigaPro 2025, donde ha mostrado solidez y una propuesta ofensiva que lo mantiene entre los favoritos al título. En esta semifinal, los dirigidos por Javier Rabanal buscarán aprovechar la localía y la altura para obtener un resultado que les permita viajar con ventaja al duelo de vuelta.

El delantero argentino Claudio Spinelli, una de las figuras más destacadas del club, expresó su optimismo de cara al choque ante los brasileños. “El 70% de la clasificación se definirá en casa. Confío a muerte en el equipo, que nos vaya bien en el primer partido”, afirmó. El goleador añadió que será un partido muy disputado, con pocos espacios, en el que será fundamental aprovechar la localía y la altura.

Para este enfrentamiento, Independiente del Valle tendrá dos bajas importantes: Mateo Carabajal, suspendido, y Juan Cazares, ausente por lesión. Aun así, el equipo confía en su profundidad de plantilla y en el buen momento de su ofensiva para compensar las ausencias.

En la vereda opuesta, Atlético Mineiro llega con un rostro conocido para la afición ecuatoriana: Alan Franco, exvolante de Independiente del Valle. El mediocampista militó en el cuadro de Sangolquí hasta 2020, antes de continuar su carrera en Brasil, la MLS y Talleres de Córdoba, para luego regresar al conjunto de Belo Horizonte.

El equipo brasileño, dirigido por Jorge Sampaoli, exentrenador de Emelec, atraviesa un proceso de consolidación bajo la conducción del técnico argentino, quien asumió el mando en septiembre con el objetivo de conquistar la Copa Sudamericana.

Ambos equipos llegan con la ambición de instalarse en la final del torneo continental. Mientras Independiente del Valle busca su tercera consagración en la Copa Sudamericana, Atlético Mineiro pretende sumar una nueva copa a su vitrina y reafirmar su estatus entre los grandes del continente.

El partido entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro contará con la transmisión de los canales de cable ESPN y DSports, y de las plataformas de streaming Disney+ y DGO.

