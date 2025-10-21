¡Triunfazo en el Mundial!: Ecuador femenino Sub-17 tumbó a Noruega 2-0 en Marruecos

Las jugadoras de la selección ecuatoriana sub-17 mostraron coraje ante la subcampeona de Europa, Noruega

La selección de Ecuador femenina sub-17 venció a Noruega por la fecha 2 del Mundial.

La selección femenina sub-17 de Ecuador, venció este martes 21 de octubre con autoridad a su similar Noruega, en un encuentro que las ecuatorianas supieron sufrir y evitar goles contrarios, gracias a la gran actuación de Nayely Rodríguez, quien incluso le llegó a atajar un penal a Noruega al inicio del partido.

Tras la victoria, la Minitri femenina tendrá que buscar su clasificación a la siguiente fase del certamen contra China, selección que nunca pudo pasar de la fase de grupos de esta competición y que viene de perder 5-2 contra la puntera del grupo, Estados Unidos.

El camino de la victoria histórica ante Noruega

Mary Guerra es una de las figuras de la selección sub-17 femenina de Ecuador, además, anotó el primer gol de las ecuatorianas ante Noruega. @latri

El Ecuador vs Noruega fue un enfrentamiento donde Ecuador tenía que ganar si o si, si es que quería mantenerse en pelea por un cupo para los 8vos de final del certamen, de ahí que lo afrontó como tal, presionando constantemente el medio campo de las noruegas.

A los 5 minutos del partido, Ammy Flores cometió un penal tras un agarrón y una barrida dentro del área ecuatoriana. La árbitra no dudó en sancionar la falta y señaló el punto penal.

Te puede interesar: Lionel Messi máximo goleador de la MLS y candidato al MVP 2025

La encargada de ejecutar el disparo fue la número 11, Christina Herseth, quien se plantó con determinación frente al balón y cruzó su remate hacia la derecha. Sin embargo, la portera ecuatoriana Nayely Rodríguez adivinó la dirección del disparo y atajó el penal, manteniendo el marcador 0-0 y las esperanzas de Ecuador vivas en la Copa del Mundo.

Copa Davis: Alcaraz, Zverev y Musetti, confirmados para la Final Leer más

El asedio de las noruegas no cesaba, lo que obligó a la portera ecuatoriana a salir del área chica en varias ocasiones para evitar un gol contrario.

En una jugada aislada, Ecuador se pudo hacer fuerte por la izquierda, donde después de un descuido en el área del equipo noruego, Mary Guerra aprovechó y lanzó un bombazo que se fue adentro del arco con complicidad de una defensa contraria.

RELACIONADAS Willian Pacho marca un gol histórico para el PSG en la Champions League

Así la Minitri anotaba la primera del partido en su primera oportunidad. En el segundo tiempo, Noruega se lanzo a buscar el empate, pero los intentos fueron bien repelidos por la portera ecuatoriana y su línea defensiva.

En un respiro de Ecuador durante un tiro de esquina en el área contraria, Zambrano encontraría el centro de Guerra y anotaría la segunda del partido a los 74', ampliando la ventaja y casi que asegurando la victoria.

Al final del partido, la figura, Mary Guerra, tuvo la oportunidad de sellar la goleada, pero la portera Noruega, Maria Kroken, no lo permitió.

Ecuador buscará clasificar como segunda ganándole a China, pero también le podría servir el empate, pudiendo tener la posibilidad de clasificar como mejor tercera. El partido será el viernes 24 de octubre a las 8:00 hora Ecuador.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!