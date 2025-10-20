Expreso
Carlos Alcaraz
Alcaraz terminará la temporada como # 1 y puede ganar también la Copa Davis con España.EFE

Copa Davis: Alcaraz, Zverev y Musetti, confirmados para la Final

Los equipos nacionales empezaron a dar sus nóminas para la definición del torneo en Bolonia, Italia del 18 al 23 de noviembre

El español Carlos Alcaraz, el ruso Alexander Zverev y el italiano Lorenzo Musetti, entre otras estrellas, representarán a sus respectivos países en la Final a 8 de la Copa Davis de tenis 2025, prevista a disputarse del 18 al 23 de noviembre en Bolonia, Italia.

Varias serán las estrellas que formarán parte de las ocho naciones participantes: Francia, Bélgica, Italia, Austria, España, República Checa, Argentina y Alemania, entre quienes se destaca el número uno del ránking mundial, el murciano Alcaraz, tal y como informó este lunes 20 de octubre la organización a través de un comunicado, en el que además reveló los tenistas de los distintos equipos nacionales.

El equipo español, capitaneado por David Ferrer, estará formado, además de Alcaraz, por Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers. Su rival en primera ronda, República Checa, acudirá a la cita con un equipo compuesto por los tenistas dentro del top-20 mundial Jiri Lehecka (17) y Jakub Mensik (19), Tomas Machac, Vit Kopriva y Adam Pavlasek, convocados por el capitán, Tomas Berdych.

La anfitriona Italia contará en la lista del capitán Felipe Volandri con Musetti, número ocho del mundo, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli y Andrea Vavassori. Su rival en cuartos de final, Austria, con Jürgen Melzer a los mandos, llevará a los tenistas Filip Misolic, Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Lucas Miedler y Alexander Erler.

Por su parte, el capitán de Alemania, Michael Kohlmann, dio a conocer la lista liderada por Zverev, número tres del mundo, que estará acompañado por Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz y Tim Puetz.

Enfrente estará Argentina, única selección no europea clasificada para esta final a 8, que contará con Francisco Cerúndolo, número 21 de la ATP, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y la pareja en dobles de Horacio Zeballos y Andrés Molteni.

