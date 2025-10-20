Expreso
Damián Díaz
Damián Díaz es uno de los ídolos de Barcelona SC.Archivo

Damián Díaz y su posible regreso a jugar en Ecuador en 2026: esto es lo que se sabe

Damián Díaz y la farándula deportiva: fútbol, sarcasmo y titulares virales

Damián “Kitu” Díaz, exfigura de Barcelona SC, sigue demostrando que no necesita una cancha para generar noticias: su sola mención enciende las redes y pone a temblar la farándula deportiva ecuatoriana. 

Desde su salida de Barcelona, en 2024, el mediocampista ha estado en boca de todos, y ahora su nombre vuelve a resonar: supuestamente, podría recalar en Guayaquil City, que a partir de enero de 2026 jugará en la Serie A.

Barcelona SC
Damián Díaz marcó el gol de la victoria de Barcelona SC ante Emelec en el Capwell.Archivo

Hasta ahora nada de nada

La prensa y los aficionados comenzaron a especular de inmediato: “¿Díaz a Guayaquil City?”, se preguntaban muchos, incluso antes de cualquier confirmación oficial. 

Sin embargo, la historia tomó otro rumbo cuando el propio entrenador del City decidió poner un freno al “humo” que se había generado. 

Pool Gavilánez, en su característico estilo irónico en la red social X, declaró: “Y bueno… regresamos a la A. En la B no daban novelas futboleras. Ya los extrañaba, queridos periodistas. Ni el City ni Damián Díaz saben de ese ‘acuerdo’. Pero gracias por mantenerme informado, ahora los comienzo a seguir”.

Con estas palabras, el estratega dejó claro que hasta ahora no existe negociación alguna. Mientras tanto, el City sí tiene su referente confirmado para el retorno a la máxima categoría: Miller Bolaños, su 10 titular, que liderará al equipo en la nueva temporada.

Pool le pone más candela al tema

La “telenovela Díaz-Guayaquil City” alcanzó su pico de expectación, con rumores que hicieron levantar clics en redes, pero que hasta hoy no tienen sustento. 

El Kitu continúa en Argentina, lejos de los flashes ecuatorianos, mientras los seguidores observan atentos cada movimiento de la saga que combina fútbol, sarcasmo y espectáculo mediático. Entre rumores, ironías y verdades a medias, Damián Díaz mantiene intacta su capacidad de ser noticia, recordándonos que, en Ecuador, el fútbol y la farándula van siempre de la mano.

