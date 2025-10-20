Expreso
Morocco fans celebrat (15349031)
Hinchas de Marruecos celebrando en las calles el título de campeón del Mundo sub 20.JALAL MORCHIDI

Marruecos campeón Sub-20: Zabiri y la generación dorada logran triunfo histórico

Los Leones del Atlas hacen historia: Marruecos campeón del Mundial Sub-20

  •  Redacción EXPRESO / EFE

Con términos como "epopeya inolvidable" o "hazaña sin precedentes" se refirieron este lunes los medios marroquíes al triunfo de los "cachorros" del Atlas sobre Argentina en el Mundial de fútbol sub-20, éxito que fue celebrado por los aficionados en las calles hasta bien entrada la madrugada del 20 de octubre y que mereció la felicitación del rey Mohamed VI.

La selección de Marruecos, con dos goles del extremo Yassir Zabiri, se convirtió este domingo en la segunda africana, después de Ghana en 2009, en ganar un Mundial sub-20 y lo hizo ante la todopoderosa Argentina, selección más premiada en la categoría, con seis títulos.

Morocco fans celebrat (15349041)
La celebración en la ciudad de Rabat, fue hasta la madrugada.JALAL MORCHIDI

Un lujo de ganarle a Argentina en la final

La "generación dorada", como la han bautizado medios deportivos locales, completó una carrera imparable en Chile después de superar a potencias como España y Brasil, en sus dos primeros partidos, Francia, en semifinales, o Argentina, en una final para el recuerdo, la primera que pierde la Albiceleste en esta categoría en 42 años (México 1983 ante Brasil).

Los "cachorros" de los Leones del Atlas regresarán al país en las próximas horas para celebrar su triunfo con la afición marroquí.

Un triunfo que ya ha saludado el rey Mohamed VI, que afirmó haber seguido "con inmensa alegría y profundo orgullo" el "heroico viaje" de la selección.

Yassir Zabiri, Marruecos, figura, campeón Mundial sub-20, estrella, Marruecos Sub-20, goles Yassir Zabiri
Yassir Zabiri recibió el balón de plata como el segundo mejor jugador del Mundial sub-20.Elvis González / EFE
Un logro "fruto del alto grado de confianza en sí mismos, de su fe inquebrantable en su potencial y talento, del espíritu de cohesión y armonía que han demostrado, así como de su magnífico desempleo profesional a lo largo de este Mundial", apuntó el soberano en un mensaje dirigido a los jóvenes.

Las felicitaciones se han multiplicado. Desde el capitán de la selección nacional, Achraf Hakimi, hasta la Unión Africana, pasando la Liga de Estados Árabes, ministros y altos funcionarios.

"El futuro de nuestro fútbol está en buenas manos. ¡Bien hecho, campeones del mundo sub-20!", compartió Hakimi en la cuenta oficial de la selección.

"No queremos esperar al Mundial de 2030 para ser campeones del mundo, Marruecos lo va a intentar en 2026", avisó Mohamed Ouahbi, técnico de los Leones del Atlas, tras la victoria.

